Învinsă în minimum de seturi, scor 5-7, 3-, de ucraineanca Svitolina, în a doua rundă a Grupei Violet, de la Turneul Campioanelor, Simona Halep a precizat că problemele la spate au dispărut.

„Sunt fericită că spatele meu este ok și pot să lupt până la final, nu mai am probleme. Nu sunt foarte dezamăgită, eu mi-am făcut jocul, dar nu m-a ajutat să câștig.

Cred că am lovit bine mingea, dar nu am găsit unghiurile bune și nu am putut termina punctele. Am fost frustrată din acest motiv și apoi am devenit obosită pentru că nu m-am antrenat prea mult. Cred că ea iubește să joace aici, este pe stilul său”, a mai spus amrea noastră campioană”, a spus campioana noastră la finalul meciului de ieri.

Mâine, nu înainte de ora 14:00, Simona Halep va evolua împotriva Karolinei Pliskova (2 WTA), în ultimul meci din grupă, și este obligată să o învingă pe sportiva cehă, pentru a reuși calificarea în semifinalele competiției din China.

Te-ar putea interesa și: