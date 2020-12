Ancheta investigatorilor bucureșteni părea să conducă la ipoteza unei răzbunări brutale pusă la cale din cauza bătăilor dese pe care cuțitarul – Silviu G. (34 de ani) -, le tot încasa de la amicul său, Cristi P. (34 de ani). În anchetă, atacatorul a spus că nu a fost vorba de o răzbunare pusă la cale în urma umilințelor îndurate în timp. O banală… țigară și o nouă amenințare cu bătaia venită din partea rivalului său l-ar fi făcut să-l înjunghie în piept, în plină stradă, sub ochii îngroziți ai oamenilor.

Povestea atacului armat consumat acum aproximativ o săptămână, pe bulevardul Liviu Rebreanu, s-a scris undeva în spatele blocurilor din cartierul bucureștean Titan. Doi amici, cam de aceeași vârstă, două personaje care aparent nu aveau nimic de împărțit – poate doar dorința de a fi cu un pas înaintea celuilalt într-o lume a iluștrilor necunoscuți -, au ajuns să se dușmănească atât de tare încât unul dntre ei a încercat să-și facă dreptate cu cuțitul.

Bătăile repetate încasate în fața amicilor din cartier au declanșat dorința de răzbunare?

Cristi și Silviu se cunosc de multă vreme, fiind vecini în cartier – în zona bulevardului Liviu Rebreanu. Ba chiar locuiesc la un bloc distanță unul de celălalt fapt care a făcut ca, până mai ieri, să împartă cam același anturaj, să aibă cam aceleași grupuri de prieteni.

Cristi, cel care putea să sfârșească ucis în stradă precum într-o reglare de conturi de tip mafiot, a crezut că își face un titlu de glorie dacă îl umilește permanent pe Silviu motiv pentru care, de câte ori i se ivea ocazia, îl cam ”bumbăcea”.

Bătăi care aveau darul, își spunea probabil agresorul, să-i ridice ”cota” în cartier. Numai că bătăușul nu s-a gândit nici o clipă că toate corecțiile administrate amicului său Silviu – nu de puține ori cu public pentru ca umilința să fie supremă -, ar putea să-i declanșeze acestuia dorința de a se răzbuna crunt.

”Între cei doi e un conflict mai vechi cauzat de bătăile repetate pe care cel înjunghiat i le administra bărbatului care l-a atacat cu un briceag. Cum se spune, îl bătea pe unde îl prindea, fără nici un motiv. Doar așa, de distracție, să-și arate mușchii cu el în fața celor din anturaj. Acesta pare să fi fost motivul pentru care cel bătut l-a înjunghiat în stradă pe amicul său. Bărbatul s-a săturat și a vrut să-și facă singur dreptate, cu cuțitul. La audieri, cuțitarul s-a apărat spunând că nu a plănuit nimic, că totul a fost spontan, știind probabil că, în cazul unei răzbunări plănuite recuoscute, situația lui juridică s-ar putea agrava. Deocamdată, nu sunt alte elemente care să-l contrazică”, ne-

au explicat surse judiciare.

Înjunghiat la câțiva centimetri de inimă

Totul s-a consumat într-o seară, în urmă cu aproximativ o săptămână. Cuțitarul a dat iar nas în nas cu personajul care-l tot bătuse până atunci, cel puțin asta e povestea susținută de acesta. Numai că, de data asta, întâmplător sau nu, Silviu a avut în buzunar un briceag pe care nu a ezitat să-l folosească, spune el, în apărarea sa. În declarația dată polițiștilor bucureșteni de la ”Omoruri”, atacatorul a pus totul pe seama unui conflict spontan, fără a lega bătăile încasate până atunci de vreo răzbunare.

”Plecasem la cumpărături, în zonă. M-a văzut (n.r. amicul lji, cel înjunghiat), a venit la mine și mi-a cerut o țigară. I-am spus că nu am și atunci a vrut să mă bată iar. L-am înjunghiat să mă apăr, a fost spontan. Nu l-am așteptat, nu am pregătit nimic”, s-a apărat Silviu Spontan sau nu, cert este că, bărbatul l-a înjunghiat pe Cristi în piept, în partea stângă, chiar sub inimă.

Imprecizia loviturii și, poate, un gest reflex, involuntar de apărare de ultim moment al lui Cristi, a făcut ca lama cuțitului să nu țintească inima. După ce și-a înjunghiat rivalul, Sergiu a fugit lăsându-l într-o baltă de sânge, căzut pe caldarâm. Cuțitarul s-a dus liniștit acasă de unde a fost luat pe sus de polițiști, iar puținii trecători de la acea oră – martori fără voia lor la ace atac crunt -, au sunat la 112.

”Este foarte probabil ca atacatorul să fi vrut să-l înjunghie în inimă. Nu putem să știm. Dar, din fericire, a ratat și atacul armat nu s-a sfârșit cu o crimă. Plaga este în partea stângă a toracelui, sub inimă. Lama briceagului, suficient de mare că să poată provoca o rană mortală, nu a atins nici un organ vital. Doar mușchii. Este posibil ca viața victimei să fi fost salvată și de neîndemânarea atacatorului, dar și de o mișcare făcută instinctiv de cel înjunghiat, chiar în acele momente ale atacului”, ne-au dezvăluit aceleași surse.

Cuțitarul, acuzat de tentativă de omor, plasat în control judiciar

Cercetările în acest caz în care acuzația este, deocamdată, de tentativă de omor sunt continuate de polițiștii bucureșteni de la ”Omoruri” și de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Cristi P., bărbatul înjunghiat care a scăpat cu viață doar printr-o minune, a fost operat la Spitalul Sf. Pantelimon. Silviu G, cuțitarul – justițiarul care a vrut să-și facă dreptate cu arma albă-n mână -, a fost închis într-o celulă a Arestului Central al Poliției Capitalei. După o noapte de arest, el a fost eliberat și plasat sub control judiciar.