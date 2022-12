Motivul absenței lui Marcel Ciolacu de la recepția lui Klaus Iohannis. Ce l-a determinat să lipsească de la Cotroceni

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a dat asigurări, la Cotroceni, că absența lui Marcel Ciolacu de la recepție nu a avut nici o conotație politică. Nu a spus, însă, nimic despre motivele care l-au determinat pe liderul PSD să lipsească de la recepția prezidențială.

În aceste condiții, absența lui Marcel Ciolacu a dat prilejul a numeroase speculații, mai ales cu privire la relațiile sale cu președintele Klaus Iohannis. De altfel, în momentul în care a decis să nu participe, fără vreo explicație, este evident că un politician hârșit ca Marcel Ciolacu a urmărit exact acest lucru. Să facă să se vorbească despre absența sa.

La fel ca și refuzul președintelui de a invita liderii Opoziției de dreapta (USR, PMP, Forța Democrată), oficializând ruptura, pentru viitor, dintre PNL și aceștia, absența lui Ciolacu are o anumită simbolistică. Cel mai probabil, el a vrută să arate, alegătorilor social-democrați, și tuturor celor care l-au descris drept un politician obedient președintelui, că este un tip independent. Că nu răspunde comenzilor și că alianța cu PNL este de conjunctură.

Marcel Ciolacu a lipsit de la Cotroceni

Marcel Ciolacu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților a fost prezent la parada militară de la Arcul de Triumf, la care a asistat din tribuna prezidențială, alături de Alina Gorghiu, de președinte și de premierul Nicolae Ciucă. Ulterior, el nu a mai apărut la evenimentul organizat seara, de președinte.

Oficial, Marcel Ciolacu a plecat la Buzău, acasă, deoarece urma să ia parte la parastasul mamei sale, programat pentru acest weekend. Aceasta este explicația pe care au dat-o mai mulți membri ai PSD. Dorința ca liderul lor să-și petreacă mai multă vreme alături de familie, după cum relatează infoactual.ro.

Liberalii speră să nu piardă guvernarea anul viitor

Conform altor speculații, absenţa liderului social democrat ar avea legătură cu semnalele primite dinspre Cotroceni. Klaus Iohannis nu ar fi de acord cu rotativa guvernamentală, fapt ce ar implica numirea lui Marcel Ciolacu în funcția de premier în 2023. Scenariul circulă deja, mai ales, printre liberali. Membrii PNL, mai ales cei care nu fac parte din cercul puterii, se amăgesc cu speranța că șeful statului va lua atitudine, anul viitor, și nu va da guvernarea pe mâna PSD. Greu de crezut, dat fiind că Iohannis a dezamăgit cam de fiecare dată, în momentele decisive ale mandatului prezidențial.

De altfel, întrebat de un asemenea scenariu, nu o dată, Marcel Ciolacu a amenințat cu alegerile anticipate. Chiar dacă ne aflăm în plin război, la granițele României – motivul invocate pentru aducerea PSD la guvernare. Pe 1 decembrie Ciolacu a reluat avertismentele cu posibilitatea declanșării anticipatelor în cazul ruperii coaliției de guvernare. El a precizat că PSD și PNL trebuie să guverneze împreună până în 2024, la alegeri.

„Avem o coaliţie politică într-un moment dificil. România avea nevoie de stabilitate. Altă soluţie nu aveam. După un an, sper să trecem de perioada de pompier de serviciu. Ştiţi că am intrat în această coaliţie înainte de a începe războiul din Ucraina. Am fi intrat cu alegeri anticipate în perioada când era războiul din Ucraina. Nu se ştia. Existau anumite semne politice, dar intrasem deja într-o criză energetică. (…) Nu avem de ales până în 2024, trebuie să continuăm în această coalitie ș iar fi o greșeală dacă am intra acum într-o zonă de de alegeri anticipate. Dacă partenerii de coaliţie decid să rupă alianta, ne vom întoarce la votul românilor”, a declarat Marcel Ciolacu, joi la RTV.