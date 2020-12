În lucrarea sa, An Introduction to the Psychology of Humor, citată de Slate, Janet Gibson scrie că numeroase studii recunosc puterea râsului de a ameliora starea fizică și mentală.

Oamenii încep să râdă din primele zile de viață. Acest lucru îi ajută pe bebeluși să își dezvolte mușchii și forța din partea superioară a corpului.

Capacitatea omului de a râde depinde de o combinație complexă a mușchilor feței, ceea ce implică adeseori o mișcare a ochilor, a capului și a umerilor.

Râsul activează mai multe regiuni ale creierului: cortexul motor, care ne controlează mușchii; lobul frontal, care ne ajută să înțelegem contextul; și sistemul limbic, care ne produce emoțiile pozitive.

Prin activarea sistemului nostru nervos emoțional, râsul ne poate ameliora dispoziția sufletească și ne ajută să reducem stresul.

De pildă, râsul controlează nivelurile de serotonină, după modelul antidepresivelor. El poate de asemenea limita eliberarea de neurotransmițători și de hormoni, cum este cortizolul, care distrug sistemul nostru cardiovascular și imunitar, dar și metabolismul, de-a lungul anilor.

A avea simțul umorului și a râde des depind mult de gradul nostru de inteligență socială. Râdem adesea în fața absurdității unei situații. Prin urmare, este nevoie de o capacitate de analiză a situației cu care ne întâlnim pentru a înțelege ce este amuzant.

Pentru a aprecia o glumă trebuie deci să dovedim agerime de spirit.

Râsul permite și crearea de legături cu persoanele din jurul nostru. Potrivit lingvistului Don Nilsen, sunt rare situațiile în care chicotim sau râdem în hohote, atunci când suntem singuri, ceea ce dovedește că râsul are un rol social.

De exemplu, atunci când un sugar începe să râdă, acest lucru îi permite să comunice plăcerea pe care o simte, ceea ce întărește legăturile sale cu părinții sau alte persoane care îl îngrijesc.

De asemenea, prin râs se pot îmbunătăți competențele sociale și se pot împărtăși emoțiile cu cei din jur.

Râsul este și sursă de emoții pozitive, care ajută tenacitatea, capacitatea de a face față diverselor situații și dezvoltă spiritul creativ. Și, bineînțeles, râsul eliberează stresul și anxietatea. Ceea ce, în situația actuală, este cât se poate de binevenit.