Motive de bucurie pentru Nicolae Dică după calificarea în play-off-ul Conference League. „Sunt trăiri pe care nu le pot controla.”

Nicolae Dică a venit într-un moment complicat la FCSB, după eșecul 0-1 cu Saburtalo, din turul II preliminar al Conference League. Totuși, el reușit să aducă un plus de agresivitate și este la doar două meciuri de calificarea în grupele competiției. FCSB a reușit să câștige și manșa a doua împotriva slovacilor de la Dunajska Streda, 1-0. Partida s-a disputat pe Arena Națională.

FCSB o va întâlni în play-off pe Viking, reprezentantă a Norvegiei. Turul dintre FCSB și Viking se va juca la București, pe 18 august, iar returul în Norvegia, o săptămână mai târziu. România va avea trei formații în play-off-ul Conference League. CFR Cluj a trecut de Șahtior Soligorsk, iar CS Universitatea Craiova a întors eșecul din turul cu Zorya, victorie 3-0 pe Oblemenco.

Nicolae Dică, după FCSB – Dunajska Streda

La sfârșitul partidei, antrenorul FCSB, Nicolae Dică, s-a arătat încântat de rezultatul obținut de echipa sa. „Mă bucur că am reușit să ne calificăm. Mă bucur că am reușit și două victorii, am reușit să îi facem fericiți pe oamenii din tribune. Au făcut o atmosferă senzațională!” Mai mult, tehnicianul a mărturisit că își dorește din tot sufletul ca echipa să joace în grupele competiției europene deoarece ar fi un pas important atât pentru echipă, cât și pentru fotbalul românesc. În plus, el a precizat că se bucură și pentru Mirel Rădoi care a reușit să obțină calificarea cu Universitatea Craiova.

„La faza golului, parcă mingea nu mai intra în poartă. M-am luminat puțin când am văzut că vine singur Cordea. Sunt trăiri pe care nu le pot controla. Dar mă bucur că am marcat”. Antrenorul a explicat și ce părere are despre Octavian Popescu. „Am spus-o, pentru mine Tavi Popescu e decar, al doilea vârf. Îi place să aibă libertate, poate să dea o pasă, să dribleze. Pe faza ofensivă reușește să pună în practică ce lucrăm la antrenament. Are un viitor strălucit în față! Are personalitate, are calitate, poate să devină un lider. Este un jucător de viitor, clubul poate obține mulți bani din vânzarea lui”, a spus Nicolae Dică, la Pro Arena.