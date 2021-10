Moțiunea de cenzură. Florin Cîțu a scos flăcări la tribuna Parlamentului. Discurs înveninat și plin de lamentări al premierului României

A început ședința parlamentară în care se va decide, astăzi, în urma votului, soarta Guvernului condus de premierul Florin Cîțu. Șeful Executivului a ținut un discurs și a spus că românii au fost trădați. El s-a lamentat și i-a indicat drept trădători pe cei de la USR, care vor vota cot la cot cu PSD și cu AUR.

Florin Cîțu știe că moțiunea va trece. Prim-ministrul a avut un discurs extrem de dur la adresa USR

Cele trei formațiuni politice care sprijină moțiunea au un total de 280 de voturi. Pentru a trece, actul de cenzură îndreptat către Florin Cîțu și miniștrii săi are nevoie de 234 de voturi. Așa că jocurile par a fi făcute.

„Astăzi a murit moralitatea. Dragi români, ați fost trădați. USR votează alături de PSD, se poate să fie mai josnici de atât liderii USR? S-au aliat cu socialiștii și neofasciștii.

Dragi români, vă cer scuze că am crezut în USR. Adevărata lor față e cea de azi, și am văzut-o încă din 2016. Tovarășul cu spirală și Vaile Dâncu, ce imagine”, a spus Florin Cîțu în timpul cuvântării din Parlamentul României.

Ludovic Orban a cerut liniște în sală, înainte ca prim-ministrul să înceapă să vorbească. Și asta pentru că se auzeau vociferări. „Lăsați, nu e nevoie!”, i-a transmis Cîțu lui Orban.

Trebuia să fi demis miniștrii USR mult mai devreme și poate azi aveam câțiva km de autostradă, poate nu eram în situația asta cu pandemia. Am tolerat o echipă de incompetenți mai mult decât era cazul. Nu voi mai permite așa ceva. USR șia bătut joc de sistemul de sănătate. Au avut bani, au avut tot ce au dorit, dar nu au pregătit valul 4. Este un atentat la sănătatea românilor, un gest criminal.

I-am văzut pe USR-iști în piață lângă AUR. Ați sabotat șansa dreptei de a avea o guvernare stabilă, ați mers alături de antisemiți și neonaziști.

Politica din România nu e despre cum să-l dați jos pe Florin Cîțu, ci despre români. Românii nu vor uita că ați plecat de la guvernare în plină criză. Azi avem 15.000 de cazuri de Covid.

Românii trebuie să știe în continuare ce fel de politicieni sunteți. Și nu mă voi opri din această sarcină.

Acum voi spune câteva vorbe despre performanțele guvernului, realizate de colegii din PNL și UDMR. Am aprobat programul Anghel Saligny, am reușit aprobarea PNRR, am făcut toate eforturile pentru a ține școlile deschise, am pus România pe traiectoria de creștere chiar în pandemie, știm să menținem liniștea socială. România va avea un buget bun în 2022, un buget al dezvoltării.

Nu am crescut nici o taxă, dar PIB-ul crește constant, în plină pandemie. Rambursările de TVA au crescut chiar și în pandemie. A crescut numărul locurilor de muncă.

Avem o guvernare bazată pe investiții. Asta înseamnă guvernare liberală, chiar dacă regiunea e marcată de tendințele negative din pandemie.

Am fost singur în combaterea antivaccinismului. USR a fost inert, nu a făcut nimic împotriva campaniei antivacciniste. Este o moțiune a frustrării și absursului. Kafka ar fi mândru de voi. Îi văd pe colegii din PSD că se uită în telefoane, căutați detalii despre Kafka, nu-i așa?

Dragi români, cum ar fi o guvernare cu extremiștii al căror unic scop e prăbușirea României?

PNL e un partid responsabil, credeți că nu ne-ar fi ușor să trecem în opoziție în această perioadă grea? Dar nu dezertăm, nu suntem lași. Dacă guvernul va pica în Parlament, vom face altul tot în jurul valorilor liberale.

Azi se separă apele în politică. Nu este loc de imaturitate și iresponsabilitate politică la guvernare. Eu știu că voi la USR sunteți nostalgici după guvernare zero din 2016 alături de PSD. Noi vom construi o guvernare în jurul ideilor liberale”, a spus Cîțu de la tribuna Parlamentului.

„Dacian Cioloş este propunerea de premier a USR PLUS, dacă moţiunea trece şi PNL nu face o nominalizare”, a spus Dan Barna.

Ce se va întâmpla după căderea Guvernului?

Există mari șanse ca această moțiune să treacă. În acest caz, conform art.103, alin (1) din Constituţia României, preşedintele Klaus Iohannis trebuie să invite partidele parlamentare la Cotroceni pentru consultări în vederea desemnării unui nou prim-ministru. Situația se va complica. Pentru că cei de la PSD au anunțat prin vocea președintelui Marcel Ciolacu că nu vor face nicio propunere. Social-democrații își doresc alegeri anticipate.

Este posibil ca liderul de la Cotroceni să încerce o nouă desemnare a lui Florin Cîţu în funcţia de premier, dar asta doar după ce va propune un premier de sacrificiu, care să nu primească votul de învestitură în Parlament (conform deciziei Curţii Constituţionale din data de 24 februarie 2020, un premier demis prin moţiune de cenzură nu mai poate fi desemnat din nou, deoarece „desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru trebuie să aibă ca scop asigurarea coagulării unei majorităţi parlamentare în vederea formării unui nou guvern”).