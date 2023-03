Moscova vrea anexarea Istanbulului? Un fost deputat deputat rus consideră că Putin trebuie să profite de pe urma tragediei din Turcia

Fostul deputat rus Semyon Bagdasarov consideră că Moscova ar trebui să profite de „situația dificilă” din Turcia, țară NATO, pentru a anexa Istanbulul. El a declarat că acest oraș îi aparține Rusiei.

„Să ridicăm anumite forțe în Turcia și să întoarcem statului nostru ceea ce ne aparține din punct de vedere istoric – Constantinopolul”, a declarat Bagdasarov în cadrul emisiunii Soloviov Live. Bagdasarov a mai spus că Turcia este acum slăbită de criza economică și de urmările cutremurelor devastatoare și că Rusia are toate șansele de anexa Istanbulul.

Acesta a cerut ca Turcia să fie „expulzată” din Asia Centrală, să-și reducă influența în Ucraina și să fie „dată afară” din Caucazul de Sud. „Mulțumim lui Dumnezeu pentru criză. Criza trebuie să se încheie cu prăbușirea și anexarea teritoriilor noastre”, a adăugat Baghdasarov.

“Turkey is the historical lands of 🇷🇺. Let’s take advantage of the situation and return our lands,” 🇷🇺 State Duma deputy Semyon Bagdasarov.

He called for an attack on #Turkey and the annexation of Constantinople (Istanbul), while Turkey is still recovering from the cataclysms. pic.twitter.com/gSiZibHXqT

— UkraineWorld (@ukraine_world) March 18, 2023