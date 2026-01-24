Moscova schimbă regulile pentru diaspora. Notificare obligatorie pentru cei cu drept de rezidență și dublă cetățenie

Un proiect de lege federală publicat la finalul anului 2025 propune modificări semnificative privind obligațiile cetățenilor Federației Ruse care locuiesc în afara granițelor țării, potrivit analiștilor de la Meduza.

Inițiativa aparține Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse și vizează introducerea unei obligații de notificare a autorităților consulare ruse în cazul obținerii unui permis de ședere sau a unei a doua cetățenii.

Proiectul a fost publicat pe 30 decembrie 2025 pe portalul oficial al proiectelor de acte normative.

În prezent, legislația rusă prevede că cetățenii Federației Ruse care obțin un permis de ședere permanentă într-un alt stat sau dobândesc cetățenia unei alte țări trebuie să notifice Ministerul Afacerilor Interne al Rusiei în termen de 60 de zile de la intrarea pe teritoriul Federației Ruse.

Pentru persoanele care se află permanent în afara țării, nu există în prezent obligația de a transmite o astfel de notificare.

Proiectul de lege propus de Ministerul de Externe modifică acest mecanism. Conform documentului, cetățenii ruși vor fi obligați să notifice autoritățile ruse cu privire la obținerea unui permis de ședere sau a unei alte cetățenii în termen de 60 de zile, indiferent dacă locuiesc pe teritoriul Federației Ruse sau în afara acesteia. Notificarea ar urma să fie depusă prin intermediul misiunilor consulare.

În nota explicativă a proiectului se precizează că, în prezent, înregistrarea cetățenilor ruși la consulate se face într-un „regim strict notificativ”. Potrivit documentului, această situație limitează posibilitatea autorităților de a avea date actualizate privind numărul real al cetățenilor care locuiesc permanent în afara Federației Ruse.

Ministerul arată că lipsa unor informații complete „îngreunează planificarea și implementarea, inclusiv, a măsurilor de evacuare din statele străine în caz de situații de urgență, precum și organizarea alegerilor și a referendumurilor”.

Proiectul de lege prevede că nerespectarea noilor obligații va fi sancționată în baza articolului 330.2 din Codul penal al Federației Ruse, care vizează neîndeplinirea obligației de notificare privind cetățenia sau permisul de ședere.

Pedepsele prevăzute includ o amendă de până la 200.000 de ruble, o amendă echivalentă cu venitul persoanei pe o perioadă de până la un an sau muncă obligatorie pentru un termen de până la 400 de ore.

Documentul introduce și o nouă definiție juridică: „cetățean al Federației Ruse care locuiește permanent în afara Federației Ruse”.

Această categorie include persoanele care, pe lângă cetățenia rusă, dețin cetățenia unui alt stat, un permis de ședere permanentă sau un alt document care confirmă dreptul de ședere permanentă în afara Rusiei.

Potrivit notei explicative, cetățenii ruși care au obținut deja un permis de ședere sau o cetățenie străină înainte de intrarea în vigoare a legii vor avea la dispoziție un termen de un an pentru a transmite notificarea către consulate. Intrarea în vigoare a noilor prevederi este planificată pentru 1 ianuarie 2028.

Ministerul de Externe precizează că, la începutul anului 2025, aproximativ 2,2 milioane de cetățeni ruși erau înregistrați la consulatele Federației Ruse.

Totodată, instituția subliniază că aceste date nu pot fi considerate pe deplin actuale sau reprezentative, întrucât înregistrarea și radierea din evidența consulară se fac în prezent exclusiv pe bază de notificare voluntară.