Moscova încearcă să discrediteze clasa politică de la Chișinău

În spațiul de limba rusă de pe rețelele sociale se discută aprins despre „eliberarea” Republicii Moldova de către armata rusă, potrivit fostului ministru al Apărării de la Chișinău, Anatol Șalaru. Scopul Moscovei, potrivit acestuia, este să dezbine Ucraina și Moldova și să destabilizeze situația internă din cele două țări.

Discreditarea clasei politice de la Chișinău, arma Moscovei

„Întotdeauna, sarcina rușilor a fost să discrediteze clasa politică și să facă pe cetățeni să-și piardă încrederea în clasa politică. Nu zic că nu ar merita unii, dar sunt unii care nu merită chestia asta”, a declarat fostul ministru la emisiunea „Punctul pe AZi”, de la TVR MOLDOVA.

„Moscova aplică această strategie nu doar în R. Moldova și Ucraina, ci și în alte țări. Este tactica lor de a destabiliza situația în țările care sprijină Ucraina pentru a băga zâzanie între politicienii din aceste țări și între societatea civilă, între elite, fiindcă întotdeauna apar discuții și vedeți că lansează în spațiul public petardele lor care sunt consacrate și sunt cunoscute, tot felul de învinuri și minciuni”, mai spune Șalaru.

„Ucraina astăzi nu are niciun interes să se certe cu Republica Moldova. Noi mergem în tandem, depindem unii de alții și din cauza asta probabil că se lansează astfel de zvonuri și inițiază anumite campanii de dezinformare”, a adăugat el.

Scenariul lansat de Moscova

Fostul ministru al Apărării de la Chișinău a dezvăluit și scenariu pe care Moscova l-a lansat în ultimele zile. El spune că există foști ofițeri de informații din Republica Moldova care s-au pus în slujba lui Putin.

„Între vorbitorii de limbă rusă se discută foarte intens faptul că, în curând, Rusia va lansa atacul împotriva Ucrainei din nou în partea de sud, va ocupa Hersonul, Nicolaev, Odesa și ei spun vor veni și la noi în Moldova să ne elibereze. Se lucrează pe toate fronturile și în cazul de față sunt implicați niște foști ofițeri SIS, care au fost dați afară, unii au dosare penale și au fost folosiți fiindcă”, a dezvăluit fostul oficial.

„Rusia va depune toate eforturile pentru a bloca parcursul european al Republicii Moldova. Dar Rusia, astăzi neavând capacitatea militară să își ducă la capăt planurile, va încerca prin alte metode să le implementeze. Noi trebuie să fim foarte prudenți și atenți”, a încheiat Anatol Șalaru, care a fost demis de Igor Dodon și Mihai Ghimpu în 2016 pentru două păcate de neiertat în viziunea comuniștilor pro-ruși: susținea unirea cu România și intrarea în NATO.

Ce face Moscova la Chișinău

„Ceea ce face Rusia este previzibil, predictibil. Federația Rusă în ultimele trei decenii nu a făcut altceva, cam asta a făcut, nu ne așteptăm la altceva din partea lor, cred că pentru toată lumea este clar. Poartă un război deschis împotriva Ucrainei, cu bombe, rachete, nu ne putem aștepta de la ei la nimic altceva decât la sabotarea proceselor democratice, susținerea partidelor care vor să deturneze parcursul pro-european”, a declarat, la rândul său, Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării.

„Însă, în același timp, trebuie să conștientizăm că problema cea mare nu este doar în ceea ce face Federația Rusă cu toate resursele pe care le are, întrebarea este cum contracărăm noi aceste tentative? Cum ne asigurăm de faptul că instituțiile statului: SIS, CNA, PA, PG, PCCOCS își îndeplinesc misiunea?

Și atunci ajungem la adevărul amar – în trei ani de zile nu am văzut niciun progres în reformarea acestor instituții, nu am văzut un progres în 95 la sută în dosarele de rezonanță, am văzut un divorț necivilizat între CNA și PA, și-a luat fiecare poșeta și și-au căutat de treabă”, mai spune politicianul.

Actori interni folosiți de Rusia la Chișinău

„Întrebarea este dacă noi suntem în stare din punct de vedere instituțional să răspundem provocărilor, dacă suntem capabili ca stat să ne mobilizăm, să apreciem adecvat situația și să elaborăm instrumentariul necesar pentru a face față și răspunsul astăzi este nu. Trebuie să încercăm să identificăm de urgență soluțiile și reformerele de care este nevoie. Nu mai este timp”, consideră Gligor.

„Există un model pe care Rusia îl aplică mai în toate statele. În primul rând sunt acei actori interni pe care Rusia îi folosește foarte abil și nu mai este uneori nevoie ca să intervină cu alte resurse suplimentare. Acest lucru se vede și în Republica Moldova”, a declarat, la rândul ei, Angela Grămadă, președinta ESGA București.