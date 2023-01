Ce se va întâmpla cu Republica Moldova. Anatol Șalaru: Rezistă tot mai greu atacului hibrid masiv din partea Federației Ruse

Fostul ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, a declarat că Republica Moldova va avea de suferit din cauza războiului din Ucraina și că Rusia a avut un plan bine pus la punct încă de la început. Ex-decizionarul a mai spus că „Basarabia e supusă unui atac hibrid care are loc încă din 1991 și care acum, în contextul războiului din Ucraina, a fost accelerat periculos de mult”.

Anatol Șalaru a declarat că autoritățile din Republica Moldova trebuiau să caute măsuri mai stricte și că Vladimir Putin va răsturna guvernul de la Chișinău pentru a impune un executiv-marionetă.

„Vara trecută în timpul unei vizite la Kiev, unde am avut întâlniri cu persoane foarte influente, mi s-a spus că ei dețin informații că în toamnă se pregătește o încercare de răsturnare a guvernului prin proteste în masă. Obiectivul serviciilor ruse e răsturnarea guvernului și instaurarea la Chișinău a unui guvern marionetă pro-rus. Exact scenariul care s-a încercat”, precizează Anatol Șalaru, referindu-se problemele făcute Ilan Șor, condamnat în 2017 pentru furtul miliardului de dolari din băncile moldovenești în 2014.

Ce se va întâmpla în Republica Moldova

El a mai declarat că FSB-ul și-a pus încrederea în mai multe persoane, de când Igor Dodon a pierdut alegerile, și că va alege un nou lider în curând.

„FSB-ul nu e atât de prost să parieze doar pe cineva. Pariază pe mai mulți. Dodon a ieșit din cărți, nu are calitatea de a fi un lider al opoziției pro-ruse, astfel că l-au readus pe Ilan Șor. Când au văzut că Șor are probleme cu dosare penale, iar conturile din Israel și din alte părți i-au fost blocate, l-au readus în politică pe Renato Usatii. Mai e pe scenă și actualul primar al Chișinăului (n.r. – Ion Ceban) cotat cu 48% în sondaje care a ieșit din PSRM și nu e exclus ca el să fie „alesul”. FSB are mai multe ouă puse în diferite cuiburi în Chișinău. E foarte posibil ca FSB-ul să înceapă să promoveze un nou lider”, a conchis fostul ministru al Apărării al Republicii Moldova în cadrul emisunii Obiectiv EuroAtlantic difuzată de DefenseRomania, potrivit Realitatea.md.