Un monolit din metal, cu o înălțime de peste trei metri și jumătate, fusese descoperit la jumătatea lunii de către o echipă a departamentului de securitate publică din statul american Utah, în timp ce survola locul cu un elicopter, făcând inventarul efectivelor de mufloni.

Monolitul părea înfipt solid în pământul roșiatic al unui canion.

Echipa de agenți nu a sesizat nici un indiciu care să explice prezența misteriorului obiect în acea pustietate.

Utah officers, on a routine helicopter flyover stumbled upon a mysterious, shiny, metal monolith in the middle of the desert — leaving everyone baffled… “Who would do this?” pic.twitter.com/G3MJahE4LN — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) November 24, 2020

Înregistrările video făcute de echipa de la departamentul de securitate din Utah au devenit rapit virale pe internet.

Pentru a nu atrage mulțimile de curioși, autoritățile locale au refuzat să divulge locul unde au găsit obiectul.

„Se află într-o zonă foarte îndepărtată și dacă oamenii ar dori să o viziteze s-ar putea rătăci, fiind nevoiți să ceară ajutor”, a arătat departamentul într-un comunicat.

Dans un désert de l'#Utah, aux #EtatsUnis 🇺🇸, un mystérieux monolithe a été découvert. Ce bloc rappelle fortement les monolithes du réalisateur Stanley Kubrick dans "2001, l'odyssée de l'espace" pic.twitter.com/m9Ue5gWBz8 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) November 25, 2020

Totuși, publicația americană The Verge a relatat că, pe forumul Reddit, un internaut ar fi reușit să descopere locul cu pricina, pe baza datelor Google Earth. Grație imaginilor luate din satelit, el a reușit să dovedească faptul că misteriosul obiect se afla acolo cel puțin din octombrie 2016.

Autoritățile locale au anunțat însă, sâmbătă, 28 noiembrie, că monolitul de metal a dispărut.

Biroul de amenajare a teritoriului din statul Utah a declarat că a primit „mărturii credibile” potrivit cărora obiectul a fost luat „de un terț necunoscut”.

„Biroul nu a ridicat structura, care este considerată proprietate privată”, se precizează într-un comunicat citat de AFP. „Noi nu investigăm delicte implicând proprietatea privată, care sunt de competența biroului șerifului local.”

Blocul paralelipedic strălucitor amintea destul de bine de monolitul de origine extraterestră din capodopera lui Stanley Kubrick, „2001: O odisee spațială”.

Alți observatori au remarcat asemănarea obiectului misterios cu operele avangardiste ale lui John McCracken, sculptor american care a locuit un timp în statul New Mexico, învecinat cu Utah. Însă artistul a decedat în 2011.

A mysterious object resembling the plank sculptures of the late artist John McCracken has been discovered in a remote area of the Utah desert https://t.co/E1ephci4G8 — The Art Newspaper (@TheArtNewspaper) November 24, 2020

Interesant este că și în România a fost descoperit zilele trecut un monolit asemănător lângă ruinele cetății dacice Petrodava, pe platoul Bâtca Doamnei din județul Neamț. Spre deosebire, însă, de cel din Utah, monolitul nemțean are o serie de inscripții ciudate. De asemenea, acesta are una dintre fețele prismei triunghiulare îndreptată spre Ceahlău, considerat de către daci un munte sfânt.