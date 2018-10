Monica Pop atacă un politician greu: „PENTRU MARII ARŞI A FĂCUT CEVA?” News alert

Directorul Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice din Bucuresti, Monica Pop, îi aduce acuze grave lui Vlad Voiculescu, cel care a preluat conducerea ministerului Sănătăți imediat după tragedia de la clubul Colectiv.





Medicul Monica Pop a scris pe pagina sa de Facebook:

IERTARE? NICIODATĂ!

Aviz Vlad Vasile !

Vv voiculescu SĂ PLĂTEASCA toată munca Parchetului General și a DNA ( aproape 2 ani), muncă grea și asiduă ( 7-8 dosare groase, martori, expertize) pt a demonstra că fapta nu există și pt a clasa dosarul.

Nu-l iert NICIODATĂ pe Vlad Vasile Voiculescu pentru tot răul pe care l-a facut, Nici pe Tolontan .Voi PUBLICA RECLAMAȚIILE către DNA, specificat către doamna Kovesi și alta către Parchetul General. Ei au fost corecți și civilizați. Știau că nu am greșit cu nimic! Au decis că fapta nu există și au clasat dosarul.Dar, pe inima și coronarele mele!

Nici unul din cei 2 reclamangii nu mă cunoaște, nu au vorbit cu mine niciodată și nici nu i-a interesat că există un spital de top, curat, fără nici o infectie (în loc să ne intrebe cum am reușit și să aplice și în alte spitale) și foarte performant! Dar, E DE BINE, ce să caute așa ceva în sistemul de sănătate? Trebuie să spună de rău, că asta conferă publicitate. Cât de jos pot ajunge unii oameni care nu au făcut nimic dar vor să iasă din rând cu invenții și invidii despre alții care au demonstrat că au chiar făcut ceva! Scuze, a făcut si vv ceva ! MULT RĂU!

SPERĂM din suflet că nici un viitor Prim Ministru să nu mai facă greșeala de a da sistemul de sănătate, element strategic în orice țara, pe mîna unui asemenea personaj, care tremură să ajungă iar la putere! Colegilor, medici cunoscuți, nouă, multora, transplantului, mamelor cu sugari care aveau nevoi, etc, etc mult rău, am spus. DAR PT MARII ARȘI A FĂCUT CEVA? CE?

REVIN, după ce pozez reclamația facută de vlad vasile la DNA și la PARCHETUL GENERAL că nu e secret. Și o pun pe rețea. Sa vadă toată lumea de ce e capabil acest "om"!Vor face la fel și cîtiva medici cunoscuți pe care acest "om" a încercat să-i anihileze! Pe unul l-a distrus! Se știe!!

BĂNUITI DE CE A VRUT SĂ DISTRUGA TRANSPLANTUL DIN ROMÂNIA, NU?

