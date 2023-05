Monica Odagiu, prima apariție după accidentul mortal în care a fost implicată. Cum a fost surprinsă actrița

Monica Odagiu a reușit să treacă peste accidentul mortal în care a fost implicat la începutul lunii aprilie. Un tânăr de 33 de ani s-a aruncat în fața mașinii sale pe data de 9 aprilie, iar Monica Odagiu nu a mai putut evita impactul. Bărbatul a decedat, iar acest incident și-a pus amprenta asupra vedetei. Monica Odagiu respectase toate regulile de circulație.

În plus, vedeta nici nu se afla sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise. Monica Odagiu a transmis în ziua accidentului un mesaj pentru toți urmăritorii ei prin care a dat de înțeles cât de mult a afectat-o acest incident. Oamenii legii au deschis o anchetă și au ajuns la concluzia că bărbatul s-ar fi dezechilibrat sau ar fi leșinat.

„Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație in care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am încercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta”.

Monica Odagiu a reușit să treacă peste accidetul mortal în care a fost implicată

Monica Odagiu a trecut peste acest incident tragic din viața ei și a participat la o ședință foto pe stradă. Un fotograf i-a cerut permisiunea actriței de a-i face câteva fotografii, iar vedeta a fost de acord. Pozele au ajuns virale pe rețelele sociale, unde au strâns mii de aprecieri. În plus, actrița a postat și ea o parte dintre fotografii pe Instagram.

„Am avut o zi foarte interesantă, cu multe întâlniri care m-au bucurat, unele plănuite, iar altele întâmplătoare”, a scris Monica Odagiu alături de fotografiile postate. Comentariile internauților nu au întârziat să apară. Mulți dintre ei chiar s-a bucurat să o vadă pe actriță că zâmbește, semn că nu mai este atât de marcată de accidentul mortal. „E faină Monica, tare mi-i dragă”, „Super tare! Frumoasă Monica și finuță”, „Monica Odagiu e superbă in and out”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.