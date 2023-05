Marta Stewart, în costum de baie pe coperta Sports Illustrated. Gest incredibil al „gospodinei de televiziune”

De la o vreme, Marta Stewart, cunoscută pentru emisiunile sale culinare, își surprinde tot mai mult fanii. Pe Instagram a postat, în ultima perioadă, tot mai multe fotografii cu ea în ipostaze una mai provocatoare ca alta.

De data aceasta, Marta le demonstrează tuturor că o femeie, dacă vrea, poate fi sexy la orice vârstă. Astfel, la vârsta de 81 de ani, a apărut, cu o vestimentație extrem de sumară și fără pic de inhibiții, pe coperta revistei Sports Illustrated. De regulă, pe coperta acestei reviste apar doar dive sexy.

Martha a mai apărut pe o copertă, într-o ipostază asemănătoare, dar în anul 1996, când era cu mult mai tânără. Pe atunci a pozat într-o sirenă pe o scoică, cu genunchii strânși la piept pentru a-și acoperi nuditatea.

Nu este prima femeie de peste 60 de ani care apare pe coperta. La 74 de ani, Maye Musk a apărut și ea, la rândul ei, sexy, pe coperta revistei Sports Illustrated.

Românul Mario Bădescu face ca tenul Marthei Stewart să arate atât de bine

Martha Stewart a dezvăluit secretul tenului ei. A spus că încă mai are părul frumos, pielea sănătoasă și tenul luminos. Mai spune că nu folosește filtre când postează fotografii și că secretul ei se află în tratamentele faciale și cremele create de românul Mario Bădescu.

Referitor la fotografiile sexy din revistă, Martha spune că au fost o provocare pentru ea.

„A fost o provocare destul de mare. Trebuia să mă asigur că sunt gata să pozez în costum de baie. A fost nevoie de puțină vanitate, dar și de puțină încredere. M-am gândit: „Dacă mă simt suficient de bine fizic și mental pentru a face așa ceva, sunt pregătit pentru asta”, a declarat Martha Stewart, citată de New York Times.

S-a pregătit două luni pentru pictorial

Martha Stewart a mai spus că s-a pregătit fizic destul de intens, timp de două luni, pentru a arăta cât mai bine la ședința foto care a fost realizată în Republica Dominicană. „Am avut la dispoziție, practic, două luni pentru a mă asigura că mă simt suficient de bine în privința felului în care arăt. Dacă aș fi crezut că talia mea este prea mare sau că sunt prea plinuță, n-aș fi făcut-o. Dar după ce am făcut pilates de trei ori pe săptămână, am crezut că pot. De asemenea, m-am dus la cabina de bronzat și am avut un bronz cu pulverizare foarte ușor, lucru pe care nu l-am mai avut niciodată”, a mai dezvăluit Martha Stewart.