ONG și politica. Cazul Monica Macovei, ministru Justiției în perioada 2004-2007

Monica Macovei s-a născut la 4 februarie 1959, în București. A fost jurist și politician, în perioada 2004-2007 îndeplinind funcția de ministru al Justiției.

Monica Macovei a fost europarlamentar în perioada 2009-2019

Monica Macovei a fost asociată cu organizația pentru apărarea drepturilor omului APADOR-CH până în 2004. A intrat inițial în organizație drept consultant pro bono, iar apoi a devenit vice-președinte și președinte. APADOR-CH se ocupă de încălcări ale drepturilor civile și politice ale persoanelor în raporturile lor cu autoritățile publice.

Absolventă a Facultății de Drept a Universității din București, Macovei a intrat în 1983 în procuratură. La începutul anilor ’90, Monica Macovei este implicată în scandalurile legate de persoanele arestate în mod ilegal de mineri. Ea a fost acuzată că a anchetat studenți nevinovați la Mineriade și a băgat în pușcărie protestatari.

Acesta susține că a fost exact invers, că i-a apărat în instanțele românești și la CEDO pe românii bătuți și umiliți de forțele de represiune. Ea afirmă că a elaborat un raport detaliat al abuzurilor din iunie 1990, însă, fiind hărțuită de superiori, demisionează din funcția de procuror în 1997 și devine avocat al drepturilor omului. În 1997 a invocat incompatibilitatea de vederi cu procurorul general Nicolae Cochinescu.

A lucrat ca expert pe justiție pentru Consiliul Europei în Europa de Est

În perioada 1992-1993 a urmat un master la Universitatea Central Europeană din Budapesta. Din anul 1995, Monica Macovei a lucrat ca expert pe justiție pentru Consiliul Europei în Europa de Est, participând la misiuni în Federația Rusă, Ucraina, Lituania, Albania, Moldova, Cehia, Georgia, Macedonia, Serbia, Bosnia și Herțegovina.

În perioada 29 decembrie 2004–5 aprilie 2007 a fost ministru al justiției în Guvernul Tăriceanu. În această calitate, Monica Macovei a inițiat reforme în justiție care erau cerute de UE.

În 2009, Monica Macovei s-a alăturat Partidului Democrat Liberal, candidând la alegerile pentru Parlamentul European. În 2012 a elaborat 35 de rapoarte adoptate în plen, fiind cel mai activ raportor dintre cei peste 750 de europarlamentari.

În august 2014 și-a anunțat candidatura pentru președinția României la alegerile din 2014, însă nu a ajuns în turul doi.

Traian Băsescu i-a cerut să accepte portofoliul justiției în guvernul Tăriceanu

După cum își amintește, în ziua de 25 decembrie 2024, Monica Macovei a fost sunată de președintele proaspăt ales, Traian Băsescu. Acesta i-a cerut să accepte portofoliul justiției în guvernul Tăriceanu, care avea să fie anunțat a doua zi. După ce s-a consultat cu Manuela Ștefănescu, de la Apador-CH, care a sfătuit-o să nu părăsească societatea civilă, și cu Alina Mungiu-Pippidi, care a îndemnat-o să accepte poziția, Monica Macovei a decis să accepte propunerea președintelui.

Pe 29 decembrie noul cabinet a depus jurământul:

„O mențiune specială fac pentru ministrul Justiției. Îi mulțumesc doamnei Monica Macovei că a acceptat să fie membră a Guvernului României, dânsa fiind un om neangajat politic. Am dorit ca prin desemnarea ei în funcția de Ministru al Justiției să dăm Justiției un semnal de neangajare politică. Eu cred că Justiția trebuie să înțeleagă că, începând de astăzi, nu mai este o anexă a politicienilor, ci este în slujba legii”; spunea atunci Traian Băsescu.

În septembrie 2023, Monica Macovei a fost trimisă în judecată pentru că a lovit cu mașina un motociclist

Fostul ministru al Justiţiei Monica Macovei a fost trimisă în judecată pentru vătămare corporală din culpă, în urma accidentului de acum un an din Mangalia, când a intrat pe contrasens şi a lovit un motociclist:

„La data de 27.09.2023, prin rechizitoriul nr. 953/P/2022 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei Macovei Monica-luisa sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2 şi alin. 3 C.p”, au transmis reprezentanţii Parchetului Curţii de Apel Constanţa.

La data de 8 octombrie 2022, Monica Macovei conducea un autoturism pe DN 39, în apropiere de Mangalia şi „din cauza pătrunderii pe contrasens, a intrat în coliziune cu motocicleta condusă de către I.C., provocându-i acestuia leziuni care au necesitat 110 – 120 zile de îngrijiri medicale, viaţa fiindu-i pusă în primejdie”.

Ilie Constantin, motociclistul accidentat de Monica Macovei, a oferit primele declarații după accident:

„Sufăr și mai am de suferit destul. Din păcate, nu se vor rezolva problemele. Voi rămâne cu urmări grave. A fost greu de tot, nu cred că își poate închipui decât cineva care trece prin așa ceva. Preferam o altă variantă decât să sufăr atât de mult, nu vă spun care. Cred că toată lumea are aceeași părere despre astfel de oameni (n.r. Monica Macovei). Nu am vorbit cu ea până acum. Eu mi-am dat seama ce fel de om din momentul în care am fost accidentat și nici măcar nu a venit să vadă dacă am murit sau mai trăiesc”, a declarat bărbatul.