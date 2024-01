Monica Macovei, invitată la nunta lui George Soros. Dezvăluirile lui Mihail Neamțu

Mihail Neamțu lansează o nouă controversă în spațiul public. O face într-un text intitulat „Conservatorismul național: prieteni și dușmani”, postat pe blogul său. O analiză a politicii conservatoare naționale, așa cum o vede el, în care prima parte este dedicată unei presupuse întrevederi dintre Monica Macovei și miliardarul George Soros.

Altă dată un susținător fervent al Monicăi Macovei, pe care o vedea drept singura soluție la președinția României, după Traian Băsescu, Mihail Neamțu a ajuns să o conteste. A făcut-o în mai multe rânduri, de-a lungul vremii, după ce opiniile lor nu au mai concordat. O face din nou, reîncâlzind o ciorbă arhicunoscută relația fostei ministre a Justiției cu miliardarul George Soros.

Mihail Neamțu îi dedică, aproape o treime din textul pomenit mai sus. O face dezvăluind o informație aflată „pe surse”, conform căreia Macovei ar fi participat la ultima nuntă a miliardarului. Își începe relatarea cu o presupusă întâlnire care ar fi avut loc, între el și fosta ministră, în 2017, într-un aeroport american.

„Ne-am salutat cordial și, cu zâmbetul pe buze, am întrebat-o pe Monica Macovei: «Cu ce drumuri prin America?» Răspunsul a venit prompt: «Sunt aici la invitația lui George». Surprins de nonșalanța replicii, am ținut să verific: «George Soros?» «Da, am fost chemată să discutăm despre protestele din România» Interesant, mi-am spus: un tehnocrat și un plutocrat dezbat mișcările de stradă. Doar atât? Niciun om inteligent nu traversează oceanul doar pentru niște povești la cafea. Dialogurile între politicieni și miliardari sunt rareori triviale și foarte adesea strategice”, a scris Mihail Neamțu.