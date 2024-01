Motociclistul lovit de Monica Macovei, infirm pe viață. Primele declarații

Ilie Constantin, motociclistul care a fost accidentat de Monica Macovei, a dat prima declarație despre accidentul rutier în care a fost implicat.

El spune că medicii i-au transmis că nu se va mai recupera niciodată în totalitate, iar politicianul nu s-a interesat de starea sa.

„Sufăr și mai am de suferit destul. Din păcate, nu se vor rezolva problemele. Voi rămâne cu urmări grave. A fost greu de tot, nu cred că își poate închipui decât cineva care trece prin așa ceva. Preferam o altă variantă decât să sufăr atât de mult, nu vă spun care. Cred că toată lumea are aceeași părere despre astfel de oameni (n.r. Monica Macovei). Nu am vorbit cu ea până acum. Eu mi-am dat seama ce fel de om din momentul în care am fost accidentat și nici măcar nu a venit să vadă dacă am murit sau mai trăiesc”, spune Ilie Constantin.

Monica Macovei, acuzată că a mințit în fața anchetatorilor

Din expertiza efectuată de anchetatori reiese faptul că autoturismul condus de Monica Macovei rula cu o viteză de 115 km/h, iar la momentul impactului viteza a scăzut până la 73 km/h. Din datele expertizei mai reiese faptul că fostul ministru de Justiție a avut timp să evite coliziunea cu motociclistul, care, potrivit datelor nu putea nici să evite nici să prevină accidentul.

Totodată, în urma expertizei reiese faptul că Macovei a mințit în fața anchetatorilor. La vremea respectivă aceasta a declarat că motociclistul rula cu o viteză foarte mare și foarte aproape de axul drumului.

„Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc să obțin informații despre starea lui”, a transmis Monica Macovei, după accident, într-un mesaj postat pe Facebook.

Macovei va fi adusă în fața judecătorilor, după ce în prealabil a fost acuzată de vătămare corporală din culpă. Prin intermediul avocatului Monica Macovei a încercat obținerea unui acord pentru recunoașterea vinovăției, dar procurorii au respins solicitarea acesteia. Astfel, Monica Macovei spera să obțină o pedeapsă cu suspendare și plata daunelor către persoana vătămată.

Monica Macovei Sursa foto: monicamacovei.eu

Monica Macovei, implicată într-un accident rutier

Pe 8 octombrie, Monica Macovei a fost implicată într-un accident rutier grav. Ea e afla la volanul autoturismului personal care rula pe DN 39 în apropierea orașului Mangalia, moment la care a pătruns pe contrasens și a accidentat grav un motociclist.

Din raportul medicilor reiese că bărbatului în vârstă de 56 de ani i-a fost pusă viața în pericol. Motociclistul, fost polițist, a suferit leziuni care au necesitat 110-120 de zile de îngrijire medicală. Acesta a rămas infirm pe viață. Fostul ministru de Justiție de la PDL a pătruns pe contrasens și a lovit un motociclist.

Potrivit Știripesurse , în dimineața zilei 16 ianuarie, la Judecătoria Mangalia a avut loc primul termen în dosarul în care Monica Macovei a fost trimisă în judecată de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.