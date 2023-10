Trucul încercat de Monica Macovei pentru a scăpa de vină. Ce riscă fostul ministru al Justiției

În urmă cu an de zile Monica Macovei a fost implicată într-un accident rutier grav. Fostul ministru de Justiție a pătruns pe contrasens și a lovit un motociclist.

Din expertiza efectuată de anchetatori reiese faptul că autoturismul condus de Monica Macovei rula cu o viteză de 115 km/h, iar la momentul impactului viteza a scăzut până la 73 km/h. Din datele expertizei mai reiese faptul că fostul ministru de Justiție a avut timp să evite coliziunea cu motociclistul, care, potrivit datelor nu putea nici să evite nici să prevină accidentul.

Totodată, în urma expertizei reiese faptul că Macovei a mințit în fața anchetatorilor. La vremea respectivă aceasta a declarat că motociclistul rula cu o viteză foarte mare și foarte aproape de axul drumului.

„Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă.

Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc să obțin informații despre starea lui”, a transmis Monica Macovei, după accident, într-un mesaj postat pe Facebook.