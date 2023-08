Monica Macovei, inculpată oficial. Fosta șefă a Justiției convocată la Parchet

Procurorii urmează să-i aducă la cunoștință, Monicăi Macovei, faptul că împotriva sa a fost declanșată acțiunea de urmărire penală. Potrivit unor surse care sunt la curent cu ancheta, fosta ministră are calitatea de inculpate, oficial.

Monica Macovei a ajuns la sediul Parchetului din Constanța, unde a fost convocată, dar nu a făcut nici o declarație publică. Ea a trecut pe lângă jurnaliștii care o așteptau fără să scoată nici un cuvânt, intrând în sediul instituției.

Monica Macovei a fost implicată într-un accident de circulație anul trecut, în data de 8 octombrie, cu mașina personală. Fostul ministru se întorcea din localitatea Limanu, iar după ce a trecut podul de la Mangalia a intrat în coliziune cu un motociclist ce venea din sens invers.

Polițiștii care au făcut cercetări la fața locului au afirmat că Macovei ar fi pierdut controlul volanului și ar fi intrat pe contrasens, izbind motociclistul care circula regulamentar. În urma accidentului, acesta din urmă a fost transportat la spital, mai întâi la Constanța, iar ulterior la București, pentru îngrijiri. El a formulat plângere penală împotriva fostei ministru al Justiției, iar procurorii au început cercetările în acest caz.

Imediat după accidentul în care a fost implicată, Monica Macovei a susținut, într-o postare pe Facebook, că nu este responsabilă pentru ceea ce s-a întâmplat. Ea a afirmat că nu a intrat pe contrasens și că accidentul s-ar fi produs din vina motociclistului.

„Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă.

Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui”, spunea, la vremea respectivă, Monica Macovei, într-un mesaj postat pe Facebook.