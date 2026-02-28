„Momentul meu de vârf”. Povestea românului din Londra, devenit cascador, care l-a dublat pe Tom Cruise în ultimul film „Misiune: Imposibilă”

Ștefan Mihalache, originar din Roman, a devenit cascador de top în Marea Britanie, potrivit paginii de Facebook Anunțul UK. A apărut în "Misiune: Imposibilă - Răfuiala finală" în rolul polițistului austriac care îl joacă pe Tom Cruise într-o scenă cheie. A fost, practic, momentul de glorie al conaționalului nostru.

Ștefan Mihalache s-a născut în orașul Roman, județul Neamț. În 2009, a plecat în Marea Britanie pentru a-și câștiga traiul făcând breakdance și acrobații pe străzile din centrul orașului Birmingham. Ulterior, s-a mutat în Londra, unde a continuat să realizeze street-show-uri.

Cariera lui Ștefan Mihalache a luat amploare când a format o trupă de dans și acrobații împreună cu alți trei tineri. La momentul respectiv, nici nu visa că va ajunge coleg de platou cu celebrul Tom Cruise.

În 2015, grupul a ajuns în finala emisiunii Britain’s Got Talent, fiind recompensat cu un „Golden Buzzer” care le-a deschis ușa spre recunoașterea publică și mediatică. Doi ani mai târziu, Mihalache și colegii săi au ajuns în finala emisiunii Românii au talent.

Marele succes al lui Ștefan Mihalache a venit odată cu intrarea în British Stunt Register, organizația mondială care reunește cei mai importanți profesioniști în cascadorii, aflați sub observația constantă a producătorilor de film și televiziune. Această realizare i-a permis să devină cascador profesionist și să participe la numeroase producții internaționale.

De-a lungul carierei, Mihalache a lucrat cu actori și cântăreți de renume, printre care Ed Sheeran și Ariana Grande, atât în videoclipuri muzicale, cât și în filme. Experiența acumulată l-a făcut să fie un membru de încredere al echipelor de cascadori și să fie ales pentru roluri care implică acțiune intensă și riscuri reale.

Cea mai importantă realizare a sa, după propriile mărturii, rămâne apariția în ultimul film "Misiune: Imposibilă", lansat în cinematografe în mai 2025. În această producție, Mihalache a fost implicat într-o secvență filmată aproape de granița vestică a Londrei. El a jucat rolul unui polițist austriac care îl dublează pe Tom Cruise într-un moment cheie al filmului.

„Momentul meu de vârf este fără doar și poate apariția în ultimul film Misiune Imposibilă, în care am fost în rolul polițistului austriac Ethan Hunt și l-am jucat pe Tom Cruise într-o secvență cheie. Tehnic spus, l-am dublat, dar nu prea e ok să spun așa pentru că Tom Cruise nu poate fi dublat și nu poate să aibă o dublură… Când filmările s-au încheiat, Tom m-a felicitat și mi-a mulțumit pentru treaba pe care am făcut-o. Mi-a spus: You done a very good job (n.r. Ai făcut o treabă foarte bună). Pentru mine este o realizare mare să joci în Misiune Imposibilă, unde cascadoriile sunt suta la suta reale”, a declarat Mihalache.