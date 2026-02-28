„Momentul meu de vârf”. Povestea românului din Londra, devenit cascador, care l-a dublat pe Tom Cruise în ultimul film „Misiune: Imposibilă”
- Răzvan Scarlat
- 28 februarie 2026, 17:17
Ștefan Mihalache, originar din Roman, a devenit cascador de top în Marea Britanie, potrivit paginii de Facebook Anunțul UK. A apărut în "Misiune: Imposibilă - Răfuiala finală" în rolul polițistului austriac care îl joacă pe Tom Cruise într-o scenă cheie. A fost, practic, momentul de glorie al conaționalului nostru.
Ștefan Mihalache s-a născut în orașul Roman, județul Neamț. În 2009, a plecat în Marea Britanie pentru a-și câștiga traiul făcând breakdance și acrobații pe străzile din centrul orașului Birmingham. Ulterior, s-a mutat în Londra, unde a continuat să realizeze street-show-uri.
Un român, coleg de platou cu Tom Cruise, în "Misiune: Imposibilă". Cum a fost posibil
Cariera lui Ștefan Mihalache a luat amploare când a format o trupă de dans și acrobații împreună cu alți trei tineri. La momentul respectiv, nici nu visa că va ajunge coleg de platou cu celebrul Tom Cruise.
În 2015, grupul a ajuns în finala emisiunii Britain’s Got Talent, fiind recompensat cu un „Golden Buzzer” care le-a deschis ușa spre recunoașterea publică și mediatică. Doi ani mai târziu, Mihalache și colegii săi au ajuns în finala emisiunii Românii au talent.
Accesul în lumea cascadorilor profesioniști
Marele succes al lui Ștefan Mihalache a venit odată cu intrarea în British Stunt Register, organizația mondială care reunește cei mai importanți profesioniști în cascadorii, aflați sub observația constantă a producătorilor de film și televiziune. Această realizare i-a permis să devină cascador profesionist și să participe la numeroase producții internaționale.
De-a lungul carierei, Mihalache a lucrat cu actori și cântăreți de renume, printre care Ed Sheeran și Ariana Grande, atât în videoclipuri muzicale, cât și în filme. Experiența acumulată l-a făcut să fie un membru de încredere al echipelor de cascadori și să fie ales pentru roluri care implică acțiune intensă și riscuri reale.
Apariția românului în "Misiune: Imposibilă", alături de Tom Cruise
Cea mai importantă realizare a sa, după propriile mărturii, rămâne apariția în ultimul film "Misiune: Imposibilă", lansat în cinematografe în mai 2025. În această producție, Mihalache a fost implicat într-o secvență filmată aproape de granița vestică a Londrei. El a jucat rolul unui polițist austriac care îl dublează pe Tom Cruise într-un moment cheie al filmului.
„Momentul meu de vârf este fără doar și poate apariția în ultimul film Misiune Imposibilă, în care am fost în rolul polițistului austriac Ethan Hunt și l-am jucat pe Tom Cruise într-o secvență cheie. Tehnic spus, l-am dublat, dar nu prea e ok să spun așa pentru că Tom Cruise nu poate fi dublat și nu poate să aibă o dublură… Când filmările s-au încheiat, Tom m-a felicitat și mi-a mulțumit pentru treaba pe care am făcut-o. Mi-a spus: You done a very good job (n.r. Ai făcut o treabă foarte bună). Pentru mine este o realizare mare să joci în Misiune Imposibilă, unde cascadoriile sunt suta la suta reale”, a declarat Mihalache.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.