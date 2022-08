Momentul în care o femeie e atacată de o vulpe turbată. Video

O femeie a fost atacată de o vulpe turbată care circula liberă. După ce a încercat să atace o altă persoană în același loc, vulpea a fost prinsă și omorâtă.

În imaginile video se observă cum o femeie iese din casă vorbind la telefon, în timp ce o vulpe se apropie încet de ea, după care o atacă, începând să sară și să o muște de picioare și mâini.

Vulpea nu s-a oprit din atac, chiar și după ce femeia ce a fost mușcată a lovit-o de mai multe ori. Lupta cu vulpea a durat preț de mai multe momente, iar aceasta nu a fugit, doar după ce în ajutorul femeii a venit un vecin ce avea în mână un obiect asemănător cu o bâtă.

O femeie a fost atacată de o vulpe turbată

Un verișor de-al femeii atacate a postat pe rețelele de socializare clipul video și o lămurire în care spunea că imediat după atac, rănile femeii au fost tratate, iar acum ea este într-o stare bună.

„Era un animal frumos și nu am vrut să-l rănesc. Din păcate, nu am avut de ales și a trebuit să ripostez, pentru că nu am putut scăpa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că vecinul meu a apărut”, a spus femeia atacată.

Potrivit unor informații, se pare că vulpea s-a întors pentru a doua oară în curtea femeii și a atacat o altă persoană din apropiere. De această dată însă, animalul a fost ucis și rămășițele sale au fost duse la un laborator de la Universitatea Cornell, unde s-a decis că animalul este infectat cu rabie, potrivit New York Post.

Animalele infectate cu rabie, cum ar fi vulpile sau câinii, pot răspândi cu ușurință virusul și la oameni, prin mușcătură. Rabia cauzează circa 26.000 – 55.000 de decese anual în lume. Peste 95% din aceste cazuri de mortalitate sunt în Asia și Africa. Rabia există în peste 150 de țări și pe toate continentele cu excepția Antarcticii.