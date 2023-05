Momentul adevărului despre relația dintre Oreste și Mircea Badea. De la ce s-au certat cele două vedete

Oreste Teodorescu a fost invitat la o emisiunea de televiziune unde, la un moment dat, a fost întrebat și despre relația lui cu Mircea Badea.

Prietenia dintre cei doi s-a încheiat definitiv, din cauza tensiuni care au apărut treptat, și care au avut la bază convingerile politice ale celor doi, care erau complet diferite.

„Era un context penibil! Direcțiile noastre de gândire, la vremea respectivă, mergeau în sensuri diferite. Noi ne-am certat în 2013… Pur și simplu, la vremea aceea ne mâna pe fiecare dintre noi iluzia că echipa cealaltă e mai bună pentru țară, pentru noi, pentru viitor. Dar cred că ne-am înșelat amândoi”, a mai spus Oreste.

L-a respectat mai mult pe tatăl lui Mircea Badea

Într-o emisiune de televiziune, Oreste Teodorescu a spus că, inițial l-a respectat mai mult pe tatăl lui Mircea Badea, Gheorghe Badea.

În termeni foarte frumoși, Oreste i-a mulțumit lui Gheorghe Badea, despre care a spus că i-a fost ca un mentor, și că la un moment dat l-a ajutat cu un post foarte important.

„Eu cu tatăl lui am fost apropiat, îi și datorez un job. Cu mult timp înainte să-l cunosc pe Mircea Badea, am lucrat cu tatăl lui și cred că am făcut o echipă foarte bună. A fost ca un mentor pentru mine. De fapt, mi-a plăcut mai mult de tatăl lui decât de Mircea Badea, cel puțin o bună perioadă de timp, până am devenit foarte buni prieteni", a povestit Oreste în emisiunea lui Mădălin Ionescu de la Metropola TV.