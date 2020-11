Ultima ediție de audiții din acest sezon X Factor a trimis doi noi concurenți în grupele Loredanei și cea a lui Florin Ristei, seara trecută, la Antena 1, în timp ce Ștefan Bănică și Delia, care mai au un singur loc disponibil, s-au văzut nevoiți să ia decizii dificile.

„Nu pot să îi dau -Da-!”. Eu trebuie să îi recapitulez pe toți oamenii pe care i-am pus pe lista scurtă, să îi ascult. Dacă îi dau -Da- am ocupat toate locurile din Bootcamp și nu mai pot să revin la nimeni!”, a spus supărată Delia, care mai are un singur loc liber în grupa sa și s-a văzut nevoită să își cântărească bine voturile.

Florin Ristei a trimis un nou grup în Bootcamp

Cu toate acestea, Florin Ristei s-a bucurat să poată trimite un nou grup în Bootcamp! Este vorba de trio Eva, format din trei adolescente din Chișinău. ”În ziua de azi, să vezi asemenea tinere preocupate pentru performanță este un exemplu pentru toată generația care vine”, a spus încântată Loredana.

Jurata X Factor a primit și ea în grupa sa de băieți cu vârsta sub 24 de ani un adolescent din Italia. Eden Loren nu se mândrește doar cu un titlul de ”Cel mai bun model adolescent din Europa”, ci și cu o voce care i-a vrăjit pe jurații X Factor. ”Are o voce incredibilă la 18 ani, este talentat și arătos, are ce îi trebuie pentru a fi X Factor!”, a spus Loredana după ce i-a văzut prestația.

Jurații au aflat de la început ce grupe vor coordona

În sezonul cu numărul 9, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au aflat încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce i-a făcut să ia decizii mult mai strategice. Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.

Concurenții vor trăi emoții intense începând de săptămâna viitoare, în fiecare joi și vineri, de la ora 20.30, la Antena 1, când trebuie să își impresioneze din nou mentorul în Bootcamp, pentru că miza este uriașă! La final, doar trei dintre ei vor trece mai departe, în etapa Duelurilor, și vor fi cu un pas mai aproape de finala X Factor, sezonul 9.