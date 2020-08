La șapte ani distanță, Florin Ristei se întoarce la X Factor, dar în postura de jurat. Se va afla la pupitru alături de Ștefan Bănică, Loredana și Delia. Florin Ristei va fi juratul emisiunii și speră să iasă învingător și de data aceasta. Dacă echipa sa va câștiga concursul, atunci Florin Ristei va intra în cartea Recordurilor, ca primul dublu laureat al competiției, deopotrivă din postura de concurent și de cea de jurat.

Vrea în Cartea Recordurilor

”Eu vin cu speranțe aici, pentru că multe lucruri mi s-au întâmplat de-a lungul timpului datorită cifrei 7, iar acum se face un nou ciclu, din 2013, când am câștigat X Factor. Sper să marchez o premieră mondială: nu cred că cineva care a câștigat un astfel de talent show din postura de concurent a repetat experiența și ca jurat!”, a mărturisit Florin Ristei, conform Playtech.ro. El a mai povestit că Delia i-a fost mentor în trecut, „iar acum concurăm împreună”, scrie Georgeta Petrovici pe site-ul REțete și Vedete.

Vă reamintim că-al nouălea sezon X Factor vine cu schimbări în ceea ce privește juriul. Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei, câștigătorul marelui premiu în anul 2013 vor fi cei care vor selecta concurenții cei mai buni, care se vor lupta pentru marele premiu.

”Delia mi-a fost mentor, iar acum concurăm împreună. Îmi doresc cu adevărat să câștig și de data aceasta. Mi-a zis cineva că sunt singurul care are eficiență 100% la show – am participat o dată și am câștigat. Acum particip a doua oară, chiar dacă din altă ipostază și dacă aș câștiga din nou, aș rămâne la 100%. Am zis la un moment dat că mi-ar plăcea să ajung în juriu și iată că, după șapte ani, s-a întâmplat!

Eu vin cu speranțe aici, pentru că multe lucruri mi s-au întâmplat de-a lungul timpului datorită cifrei 7, iar acum se face un nou ciclu, din 2013, când am câștigat X Factor. Sper să marchez o premieră mondială: nu cred că cineva care a câștigat un astfel de talent show din postura de concurent a repetat experiența și ca jurat!”, a mărturisit Florin Ristei.