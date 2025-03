Monden Momente emoționante pentru Ioana Ginghină. Fiica ei i-a pregătit o surpriză de proporții







Ioana Ginghină și fiica ei au o relație deschisă și nu își ascund nimic. Astfel, dolescenta de 17 ani a aflat direct de la mama sa despre relația acesteia cu Cristi Pitulice și planurile lor de căsătorie. Totuși, situația a fost diferită în cazul lui Alexandru Papadopol, care a preferat să nu îi vorbească despre această etapă a vieții lui.

Ioana Ginghină l-a cunoscut pe iubitul fiicei ei

Actorul s-a căsătorit luna trecută cu o colegă de breaslă, însă Ruxandra și Ioana au aflat vestea abia cu câteva zile înainte.

Recent, fiica ei i l-a prezentat pe iubitul ei. Întâlnirea aa avut loc în ziua spectacolului Pasărea albastră, care a avut loc săptămâna trecută.

Ioana Ginghină este actriță la Teatrul Ion Creangă, conduce propria școală de actorie și este dedicată vieții de familie,

Pe lângă cariera artistică, dezvoltă un proiect special pentru femei alături de un psiholog și se implică în campanii de conștientizare, inclusiv în cea privind riscul dezastrelor naturale și importanța asigurării locuințelor.

Întâlnire emoționantă

„L-am cunoscut când am avut premiera, am invitat-o alături de plus one-ul ei, adică putea să vină cu oricine, și ea a venit cu un băiat și așa l-am cunoscut. Am primit și un buchet de flori de la amândoi și a fost foarte drăguț”, a povestit ea.

Actrița a recunoscut că îl știa din vedere pe iubitul fiicei ei, care îi este coleg la liceu.

„Îl știam din vedere, adică eu când o luam de la întâlniri cu el, îl vedeam și îi făceam cu mâna și râdea. Chiar o dată mi-a zis: “Mama, te-ai uitat urât!”

Dar eu nu m-am uitat urât, eu nu văd la distanță și m-am uitat și eu așa prin întuneric, cum era iarnă, eu știu ce față am făcut?!”, a adăugat actrița.

Ioana Ginghină, despre relația fostului ei soț

Actrița a făcut mărturisiri privind relația dintre fiica ei și Alexandru Papadopol. Ioana Ginghină a declarat că Ruxandra ar fi afectată dacă fostul ei soț ar deveni din nou tată.

„Cred că n-ar deranja-o. Ei s-au răcit foarte mult ușor-ușor, din cauză că n-a existat o comunicare. Și, cum să zic, nu-l acuz neapărat, cât nu înțeleg mulți adulți și părinți că adultul e diferit de copil. Adultul trebuie să-și asume responsabilitatea, chiar dacă îl face pe copil să sufere”, a mai spus ea, potrivit Cancan.