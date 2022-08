Momente de panică la Eurotunel. Zeci de oameni au rămas blocați sub Canalul Mânecii

Din imaginile apărute în presă se vede cum pasagerii din Eurotunel sunt evacuați prin tunelul de urgență spre Marea Britanie și Franța. Până la urmă, pasagerii aufost transferați într-un tren de schimb și duși la terminalul Folkestone din Kent.

Compania feroviară Eurotunnel Le Shuttle a spus că alarmele trenului s-au declanșat și că defecțiunea va fi investigată.

Pasagerii au fost înspăimântați de ceea ce li s-a întâmplat. „Tunelul de serviciu a fost terifiant”, a declarat Sarah Fellows, în vârstă de 37 de ani, din Birmingham, pentru agenția de presă PA, după incidentul de marți seara. „A fost ca un film cu dezastru. Pur și simplu mergeai în abis fără să știi ce se întâmplă. A trebuit cu toții să stăm sub mare în această coadă mare. A fost o femeie care plângea în tunel, o altă femeie care avea un atac de panică și care călătorea singură”, a mai relatat femeia din Birgminham.

Un alt pasager, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru PA: „Câțiva oameni s-au speriat că au fost scoși prin tunelul de serviciu, este un loc puțin ciudat… Am fost blocați acolo cel puțin cinci ore”.

Compania Le Shuttle a declarat inițial, pe Twitter că un tren s-a avariat, dar mai târziu a adăugat, pentru BBC că trenul nu s-a defectat, de fapt, dar declanșarea alarmelor face necesare investigații.

Toți cei aflați la bord au fost transferați la ora 20:22 BST (19:22 GMT) „în conformitate cu procedurile de siguranță și ca măsură de confort”, au mai spus cei de la Le Shuttle.

Un pasager a contactat BBC înainte de ora 17:45, spunând că se afla în trenul care s-a oprit. Pasagerul s-a plâns de comunicare proastă. Un alt navetist a scris pe Twitter că oamenii au fost nevoiți să-și abandoneze vehiculele în tren și că au fost, toți, escortați pe jos pentru evacuare.

Purtătorul de cuvânt al Le Shuttle a spus mai târziu că evacuarea pasagerilor s-a făcut cu ușurință către Folkestone. În schimb cei care călătoreau din Calais au fost sfătuiți să nu se deplaseze la terminal marți seara. „Din cauza defecțiunii anterioare a trenului, vă sfătuim să nu călătoriți la terminal în seara asta”, a adăugat Le Shuttle. „Vă rugăm să veniți mâine după ora 6 dimineața.”

Serviciul Eurotunnel Le Shuttle transportă pasagerii și vehiculele acestora între Folkestone și Calais. Cu 37,9 kilometri (23,5 mi), Eurotunelul are cea mai lungă secțiune subacvatică din lume.

Attention customers travelling from Calais to Folkestone.

Due to the earlier train fault, we advise you not to travel to the terminal tonight.

Please arrive after 6am tomorrow.

Apologies for the delay. pic.twitter.com/SE13NDWmd3

— Eurotunnel Le Shuttle (@LeShuttle) August 23, 2022