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Momente de panică la Astra Film Festival. Directoarea artistică a evenimentului a leșinat pe scenă

Momente de panică la Astra Film Festival. Directoarea artistică a evenimentului a leșinat pe scenăStare de leșin. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Deschiderea Astra Film Festival din Sibiu a fost marcată de un incident neașteptat. Csilla Kató, directoarea artistică a evenimentului, a leșinat chiar pe scenă, în timp ce susținea un discurs. Ulterior, aceasta a transmis un mesaj în care a povestit ce s-a întâmplat și a dezvăluit concluziile medicilor.

Csilla Kató a leșinat în timpul discursului de la festival

Csilla Kató a trecut prin momente dificile la deschiderea Astra Film Festival. Directoarei artistice i s-a făcut rău în timp ce se afla pe scenă, iar discursul său a fost întrerupt după ce aceasta a leșinat.

Incidentul a avut loc în timpul evenimentului festiv organizat la Sibiu. Ulterior, Csilla Kató a vorbit despre cele întâmplate și despre impactul pe care anii de muncă dedicați festivalului l-au avut asupra sa.

Csilla Kató spune că leșinul a fost provocat de epuizare

Directoarea artistică a descris momentul drept „o prăbușire fără introducere” și a mărturisit că nu își amintește să mai fi leșinat vreodată.

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„Nu îmi amintesc să fi leșinat vreodată, în nici un caz nu am putut imagina, că corpul își poate lua dreptul să se exprime în acest fel: stop joc, așa nu se mai poate merge mai departe!! o prăbușire fără introducere. pe scenă deschisă.

într-un cadru festiv. E foarte mult de zis aici, și nu am puterea acum să o fac aici, acum, fiindcă sunt încă slabită.

Se pare că s-a dat Stop joc la acest ”business plan” Am ales ani, decenii întregi (de 28 de ani), să nu vorbesc despre ce fel de probleme trebuia să înfruntăm ca să clădim biserica numită Astra Film Festival în care să se întâmple transfigurarea lăuntrică a celor prezenți prin retrăirea experiențelor semenilor noștri teleportați prin cinema documentar, și prin dialogul de după film”, a arătat aceasta.

Mesaj pentru spectatori

Era un pariu, care funcționa: sacrificiu de timp, de energie personală pe luni de zile, ani de zile greu de imaginat și minunea se întâmpla. Reușeam să creem cadrul necesar pentru actul cultural in cel mai curat sens al cuvântului, și asta mă îndemna să nu irosesc timpul și energia de a lamenta asupra problemelor, și prețul acestui demers, încercam să iau ca pe o resursă, de a merge mai departe.

Se pare că s-a dat Stop joc la acest ”business plan”. Voi fi nevoit să respect acest îndemn, și să deschid cutia pandorei, să vedem dacă există vreun alt fel de model în care se poate continua acest proiect. Promit, că revin cu detalii.”, a scris directoarea festivalului.

@bzi_romania Directoarea artistică a Astra Film Festival, Csilla Kató, a leșinat pe scenă sâmbătă seara, la finalul discursului de la gala de deschidere a celei de-a 33-a ediții a festivalului, la Sala Thalia. ”Corpul își poate lua dreptul să se exprime în acest fel: stop joc, așa nu se mai poate merge mai departe” #astra #sibiu #director #film ♬ original sound - BZI.ro

Csilla Kató a vorbit și despre efortul depus în cei 28 de ani de existență a festivalului, explicând că organizarea evenimentului a presupus perioade îndelungate de muncă și sacrificii personale. Aceasta a sugerat că momentul dificil ar putea determina o reevaluare a modului în care proiectul cultural va continua.

Medicii au spus că nu pare să fie vorba despre o problemă gravă

După incident, directoarea artistică le-a mulțumit celor care au sprijinit-o și s-au interesat de starea sa de sănătate. Potrivit acesteia, medicii de pe ambulanță au evaluat-o la fața locului și au considerat că nu există indicii privind o problemă gravă.

„Mulțumesc de îngrijorarea și sprijinul cu care m-ați înconjurat și ajutat ieri! Medicii de la ambulanță au confirmat pe loc că se pare că nu am probleme grave de sănătate, iar leșinul s-a întâmplat în contextul epuizării psihice și fizice”, a mai transmis aceasta.

Csilla Kató a anunțat că va reveni cu detalii despre problemele întâmpinate de-a lungul anilor și despre posibilele schimbări necesare pentru continuarea Astra Film Festival.

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