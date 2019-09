„Am crezut că era vreun paparazzi, nu știu… M-am gândit că e cineva la început. După câteva ore la salon, am constatat că sunt din nou urmărită cu mașina. Eu oricât încercam să îl evit, el era în urma mea. M-am dus la mall, unde am stat o oră, după care m-am întors și am constatat că sunt urmărită de aceeași mașină și același individ.

Am pus o frână bruscă, forțându-l pe el să vină cumva în stânga mașinii mele, am deschis geamul și l-am întrebat de ce mă urmărește și mi-a spus că nu mă urmărește și încă ceva ce n-am înțeles. Cu toate acestea, m-am dus la o bancă și l-am văzut că a parcat cu trei mașini în urma mașinii mele, am ieșit din bancă, am pornit mașina mea și am condus mai agresiv, încercând să-l las în urmă”, a povestit Loredana Chivu, într-o emisiune televizată..

Loredana a mai povestit că individul a urmărit-o de la bancă până la ea acasă, acolo unde s-a lovit de securitatea de la complex, care i-a pus piedică. Vedeta s-a consultat și cu avocatul ei, care a sfătuit-o să nu iasă singură noaptea. Momentan, neștiind despre cine este vorba, Loredana Chivu nu a depus plângere la Poliție, însă se teme pentru viața ei, bănuind că ar avea de a face cu un obsedat, scrie cancan.ro.

Te-ar putea interesa și: