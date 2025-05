Monden Momente de coșmar pentru Familia Regală. A fost diagnosticată cu autism







Momente de coșmar pentru Familia Regală. ​Flora Alexandra Ogilvy, verișoară de gradul al doilea a Regelui Charles, a anunțat că a fost diagnosticată cu autism la vârsta de 30 de ani. Aceasta a declarat că a avut probleme încă din copilărie, dar că s-a luptat cu ele în liniște.

​„M-am luptat în liniște cu provocările neurodiversității mele încă din copilărie, dar, acum, sunt capabilă să-i percep și punctele forte. Ca multe alte femei, abia recent m-am simțit obligată să urmez o evaluare clinică. Aceasta a venit ca o nevoie urgentă de clarificare, înainte de a-mi începe doctoratul la Institutul de Artă Courtauld.

Mă simt puternică, având un cadru în care pot să-mi înțeleg experiențele și sensibilitățile. Îmi aduce un sentiment de ușurare, precum și de validare. Știu că acest lucru nu numai că mă va ajuta să fiu mai blândă cu mine însămi, dar va ajuta și comunitatea mea să mă sprijine eficient”, a precizat aceasta.

Medicii au aflat cu greu ce are

Verișoara Regelui Charles a declarat că multe femei învață să-și camufleze simptomele prin imitarea comportamentelor sociale uzuale și că medicii depistează greu că au autism.

„Dr. Paschos a descris cum «multe femei autiste învață să-și mascheze sau să-și camufleze diferențele, imitând în mod conștient normele sociale atât de eficient încât celelalte nu observă semnele». Mă pot identifica cu asta, dar îmi place și cercetarea și sunt capabilă să vorbesc elocvent la întâlniri”, a mai spus aceasta.

Cine este Flora Alexandra Ogilvy

​Flora Alexandra Ogilvy este expertă în artă, cu studii la University of Bristol și Courtauld Institute of Art. În 2020, s-a căsătorit cu finanțistul suedez Timothy Vesterberg, într-o ceremonie privată la Chapel Royal, Palatul St. James, iar un an mai târziu au avut o binecuvântare religioasă la care au participat membri ai Familiei Regale.