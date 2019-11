Cruduţa suferă de diabet, iar analizele nu au ieşit deloc bine. De ceva timp, vedeta urmează un tratament specific pentru această boală

„Mi-am făcut nişte analize şi am descoperit problema asta. Glicemia este mare şi am început să fac un tratament cu nişte pastile foarte puternice pentru diabet. Sper să fie bine. Am tratament şi regim. Am descoperit întâmplător. Într-o zi, m-am simţit rău şi mi-am făcut o serie de investigaţii”, a mărturisit Daniela Crudu

Daniela a crezut, la un moment dat, că este însărcinată: „Dacă va fi un copil, este binevenit!”, a spus fosta asietntă tv, potrivit cancan.ro

