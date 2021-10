Momente cumplite pentru actrița noastră! A lovit direct în miez de noapte. “Am urlat atât de tare”

Dana Rogoz le-a povestit fanilor pe conturile de socializare că a urlat ca din gura de șarpe când fetiță ei, Lia a accidentat-o la nas. Aceasta a declarat că speră să nu fie o problemă gravă.

O gafă dureroasă

Actrița a ținut să le precizeze internauților că nu și-a făcut operație estetică, iar noua forma a nasului ei este o gafă făcută de micuță. Aceasta s-a amuzat de situație împreună cu familia ei și a promis că va fi mai atenta pe viitor.

“Uitați-vă bine la nasul meu! Așa arăta înainte să-mi dea Lia azi-noapte un cap în el. Acum râd, dar nu vreți să știți ce dureros a fost. Încă e pușîn umflat și sper să nu îmi rămână strâmb. Să nu credeți după că am avut vreo intervenție. Nope, doar o mișcare sigura și în forță a capului ei spre nasul meu, făcută pe întuneric, în pat, în timp ce speram că o voi adormi curând”, le-a povestit Dana Rogoz celor care o urmăresc pe rețelele sociale.

Actriță a mai transmis și că nu se poate supăra pe cea mică, dar durerea pe care o simte este greu de imaginat.

“A pârâit!!!! Am urlât atât de tare, încat Radu a sărit din pat, a aprins lumina și era gata-gata să-mi pună nasul la loc Doamne, mă doare și când râd acum”, a mai spus actrița.

Dana Rogoz și-a trimis copila la creșă

„Lia are un an și patru luni și este în a doua săptămână de creșă. Mi-am propus încă dinainte de a o avea să meargă la creșă mai repede decât Vlad. Programul e flexibil. Suntem în etapa de acomodare, mai mult eu, cred, decât ea. Am prins schema cea mai bună, Radu trebuie s-o lase. Nu mai plânge, se desparte mult mai ușor din brațele lui”, a povestit actrița în emisiunea „La Măruță”.

„A început să se integreze. Plânge când o iau, mustrător, un fel de «ce mi-ai făcut?». M-am panicat, dar acum chiar cred că am luat cea mai bună decizie. Am senzația că acolo, cu copiii, se dezvoltă, e întotdeauna stimulată. Am plâns în prima zi. Nu am putut să fac nimic în ziua respectivă, am fost distrusă, dar a doua zi nu am mai plâns, a plâns doar ea. Acum începe să nu mai plângă. Pare că și-a creat o conexiune cu una dintre doamne și cu colegii”, a mai spus vedeta.