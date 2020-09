Mioara Roman locuiește împreună cu Oana Roman, pentru a fi supravegheată mereu deoarece are grave probleme de sănătate.

După ce a văzut că că mama sa nu se simte bine, Oana Roman a decis să o ducă de urgență la spital, scrie SpyNews. Până la acest moment, medicii nu i-au pus niciun diagnostic Mioarei Roman.

Oana Roman a dezvăluit dieta care a ajutat-o să dea kilogramele jos

„Eu am fost victima bullying-ului 20 și ceva de ani. A fost foarte greu, mai ales că nu le-am răspuns acestor oameni. Oamenii ăștia și-a făcut păcate pentru trei generații pentru că nu au știut de ce am ajuns eu așa. Eu eram un copil care făcea sport. După revoluție, n-am mai avut așa ceva, m-am trezit într-o lume pe care nu mi-am dorit-o, cu ziarele care ne înjurau. Am căzut într-o depresie foarte gravă, am fost ruptă de prietenii de la școală. Nemaifăcând sport, m-am îngrășat foarte mult. La mine această problemă nu era pentru că băgam în mine ca un tanc, ci pentru că am trecut printr-o depresie foarte gravă”, a spus Oana Roman.

„Eu am încercat toate dietele. Majoritatea dau rezultate, dar dacă nu le ții în continuare, te îngrași la loc. Așa că m-am gândit să-mi creez ceva care să-mi fie ok. Eu am o problemă și dacă vii la mine cu „asta nu ai voie”, mă frustrez foarte rău. Și atunci am zis să încerc să nu-mi înterzic nimic, doar să reduc cantitățile. Și practic asta am făcut. Eu mănânc orice, dar foarte, foarte puțin. Mi s-a reglat metabolismul astfel încât am doar o masă consistentă pe zi, după-amiaza. Mă și infometez puțin. Iau mesele la 14 ore distanță. Seara mănânc foarte puțin, o salată, fructe. Nu mânanc dimineața, nu am putut să o fac niciodată, beau doar o cafea. Prima masă o mănânc la ora 13”, a dezvăluit Oana Roman.