Moldovenii din diaspora, sprijiniți să revină acasă. Scutirile la importul bunurilor și al unui automobil vor fi valabile și în 2026

Republica Moldova. Cetățenii moldoveni stabiliți peste hotare care decid să revină definitiv în Republica Moldova vor beneficia și în 2026 de scutirea taxelor de import pentru bunurile personale și pentru un vehicul adus în țară.

Guvernul a avizat favorabil extinderea cu încă un an a programului, după ce termenul inițial de aplicare urma să expire. Măsura este parte a politicii executive de a susține reintegrarea concetățenilor care trăiesc de ani de zile în diaspora și doresc să-și refacă viața acasă.

Programul, introdus în 2022, a permis până acum unui număr de aproximativ 400 de cetățeni să beneficieze de facilități vamale semnificative, odată cu revenirea în țară. Extinderea termenului vine în contextul interesului crescut pentru această schemă, dar și al solicitărilor din partea moldovenilor stabiliți peste hotare, care se confruntă cu costuri ridicate atunci când decid să revină definitiv.

Prelungirea programului menține criteriile aplicate în anii precedenți. Astfel, până la 31 decembrie 2026 vor putea solicita scutiri cetățenii Republicii Moldova care au împlinit 18 ani, au locuit în străinătate cel puțin 36 de luni în ultimii cinci ani și dețin un permis de ședere, temporară sau permanentă, în statul în care au trăit. Aceștia vor putea introduce în țară bunurile personale fără plata taxelor vamale, odată cu stabilirea domiciliului permanent în Republica Moldova.

Scutirea include și posibilitatea importului unui automobil, cu respectarea unor condiții clare. Vehiculul nu trebuie să depășească vârsta de 10 ani, valoarea maximă de 550.000 de lei și capacitatea cilindrică de 3000 cm³. Beneficiarul trebuie să dețină permis valabil pentru categoria vehiculului importat. Pentru a preveni utilizarea facilității în scop comercial, legea interzice timp de trei ani vânzarea, donarea, închirierea sau transmiterea în orice formă a mașinii aduse prin acest mecanism.

Legea adoptată în 2022 prevedea scutiri de drepturi de import pentru moldovenii care revin acasă, însă termenul ei de aplicare a expirat la 1 octombrie 2025. Avizarea noului proiect înseamnă continuitatea unui instrument considerat esențial pentru sprijinirea diasporei. Autoritățile subliniază că rațiunea extinderii se bazează pe rezultatele pozitive înregistrate, dar și pe necesitatea de a descuraja migrația pe termen lung prin oferirea unor avantaje reale celor care aleg să revină.

Guvernul mizează pe faptul că menținerea acestor facilități va încuraja tot mai mulți cetățeni să revină, reducând costurile unei relocări și oferind un punct de pornire mai accesibil pentru repatriere.