Republica Moldova în pragul războiului intern. Confruntări între facțiuni ale Poliției

Situația explozivă de la Chișinău îmbracă noi forme. Polițiștii loiali oligarhului Vladimir Plahotniuc au descins peste polițiștii premierului Replubicii Moldova, Maia Sandu.





Autoritățile au descins, miercuri, la biroul colonelului Anatolie Macovei, unul dintre șefii Poliției din Republica Moldova, care își manifestase susținerea pentru Guvernul Maia Sandu. Informația a fost confirmată chiar de colonelul Macovei, șeful Direcției a 6-a a Inspectoratului Național de Investigații. Între timp, la fața locului, a ajuns și Andrei Năstase, ministrul de Interne din Guvernul recunoscut de Rusia și comunitatea euroatlantică. „Această secție se ocupă de protecția martorilor, ei se ocupă de protecția oamenilor care au depus mărturii și depoziții”, a spus Năstase. Ei, bine, s-ar părea că unul dintre angajați a vorbit cu presa prin fereastră. El susține că toți cei care și-au manifestat susținerea pentru noul Guvern au fost suspendați din funcție. Surse din poliție au confirmat că ordinul într-adevăr a fost semnat de Alexandru Pînzari. „Ne-au blocat ca pe niște teroriști. M-au forțat să dau explicații și am refuzat, am spus că nu mă conformez ordinelor dvs, că am ministrul meu și IGP-ul meu. S-a mai încercat ceva, dar am tărie de caracter”, a spus Iurie Tașcu, portivit b1.ro. Reamintim că Alexandru Pînzari, șeful Inspectoratului General de Poliție din Republica Moldova. El a fost demis de Guvernul Maia Sandu, după ce a anunțat că îi va rămâne fidel Guvernului Filip - controlat de Plahotniuc. Cum oligarhul moldovean invocă deciziile Curții Constuționale pentru a-și păstra oamenii în funcții, Pînzari a rămas la conducerea poliției moldovene. „Ieri ați văzut declarațiile acestor polițiști. IGP a inițiat o anchetă de serviciu, imediat după asta a fost emis ordin prin care au fost demiși din funcție. Le-a fost adus la cunoștință ordinul, au semnat ordinele respective și au plecat. (...) Este un scenariu construit pe emoții pentru a face un show mediatic. Aici sunt documente secrete. Odată ce s-au declarat în afara legii, și am hotărât că este un risc”, a conchis Pînzari.

