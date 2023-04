Mohammad Murad neagă orice implicare în cazul lui Dan Diaconescu: De 30 de ani mă lovesc, din când în când, de fel de fel de acuzații nefondate

Numele lui Mohammad Murad a fost vehiculat în dosarul lui Dan Diaconescu, care este acuzat că a întreținut relații intime cu minore. Omul de afaceri a transmis că el nu este implicat în acest caz și că nu a fugit din țară pentru că s-ar fi temut de repercursiuni.

„Simt nevoia să fac următoarele precizări ca semn de respect față de familie, colaboratori și față de toți cei care mă cunosc. Legat de ultimele informații apărute în spațiu public, voi preciza următoarele:

Niciodată nu am negociat și nu voi negocia un schimb între căștigurile materiale și valorile morale. Am decis să nu îmi fie niciodată rușine făcând un lucru cu care nu mă pot mândri. Am primit educație să fiu o persoană echilibrată, de folos pentru societatea din care fac parte, și eu, la rândul meu, să dau educația mai departe copiilor mei pentru că așa este corect. Singurul defect pe care îl am și pe care îl voi asuma, probabil, în continuare, este acela că sunt un om de afaceri. Întotdeauna am trăt profund și am simțit toți nevoiașii, am ajutat tacit și fără interes unde și pe cine am putut, lucru pe care îl fac în continuare, tocmai pentru ca în acest mod simt că onorez toate obligațiile mele față de cei care au mai puține posibilități.

Revin la subiect: Niciodată nu am avut nicio informație, nici macar în glumă nu am discutat cu dl. Dan Diaconescu asemenea subiect. Chiar dacă aș fi știut, cu siguranță aș fi fost total împotriva acestei întâmplări. Nu mă pot considera un prieten de-al dl. Dan Diaconescu, sau mai precis o persoană care comunică des cu dânsul, însă recunosc că ne cunoaștem bine, dar nu am știut nicio secundă de asemenea întâmplări. Nu pot afirma sau infirma faptul că acest aspect a existat sau nu, însă faptul că s-a întâmplat în unul din hotelurile noastre este un context care chiar nu mă privește, însă cert este că nu sunt de acord ca niciodată și niciunde în această lume să se profite de naivitatea minorilor”.

Pedeapsa pe care ar trebui să o primească cei care abuzează de minori

„În opinea mea, cei care fac asemenea abuzuri ar trebui să aiba o pedeapsă maximă și fără excepție. De 30 de ani mă lovesc din când în când de fel de fel de acuzații nefondate și care se fac pentru un singur motiv – acela că se vând bine. Nu am fost și nu sunt singura victima a presei din România, iar acest lucru nu mă oprește să merg mai departe cu ceea ce fac. Dacă am fi fost o țară cu adevărat democratică, ar fi trebuit să aplicam regula – libertatea fiecarei persoane se oprește atunci când începe libertatea celui din față. Cei care invadează spațiul public cu informații eronate și crează o imagine negativă a persoanelor publice trebuie să fie mai responsabili și aplicată legea împotriva lor.

Este clar că sunt multe interese ascunse, cunoscute și mai puțin cunoscute pe care personal nu le înțeleg, însă tot ce îmi doresc este să avem o țară normală, să lăsăm copiilor reguli clare, astfel încât să creadă în țara lor, în România, și să nu devină bătaia de joc a anumitor interese ascunse care să îi oblige să plece din țară, așa cum au făcut-o milioane de români.

Comentează toți că am plecat din țară din luna octombrie, când adevărul este că în luna decembrie am fost acasă, în luna februarie am fost acasă și în câteva zile voi fi acasă. Tare aș vrea să îi ascult pe toți cei care au afirmat că am «fugit» din țară cu ce acuzații mai vin în spațiu public și cum o să comenteze informațiile mincinoase pe care le-au publicat. Încă o dată, vă urez un Paște fericit tuturor și să fim oameni credincioși și binevoitori”, a scris Mohammad Murad pe Facebook.