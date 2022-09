Mobilizarea „parțială”. După botezul cu apă sfințită, recruții ruși s-au îmbătat și s-au bătut între ei. Video

Un videoclip filmat în Iujno-Kurilsk, în Extremul Orient rus, aproape de graniţa maritimă cu Japonia, arată cum soldații mobilizați, beţi mangă, se luptă deja între ei, încă dinainte de a urca în autocar.

O serie de înregistrări au fost distribuite de jurnalistul bielorus Tadeusz Gicza, acesta fiind și cercetător la Centrul de Analiză Politică Europeană, un institut non-profit dedicat studiului Europei Centrale și de Est. Jurnalistul a comentat ironic că Orientul Îndepărtat Rus a raportat deja primele victime în rândul bărbaților mobilizați. „Nici măcar n-am ajuns și un bărbat are deja un atac cerebral”, afirmă cel care a filmat scena.

„Între timp, a durat doar câteva ore pentru ca un alt grup de ruși mobilizați să se îmbete crițe. Pentru ce mergem? Unde mergem? Dracu’ știe!”, îi citează Gicza pe unul dintre bărbații ruși din înregistrare.

Pentru a evita astfel de situaţii, de joi, autoritățile din unele regiuni de est ale Rusiei au interzis vânzarea de alcool la mai puţin de 300 de metri de birourile de recrutare militară în perioada de mobilizare.

De reținut că, în pofida acestor înregistrări care stârnesc râsul, primele imagini video ale mobilizării parțiale din Rusia , după ce au fost binecuvântați de preoți, au surprins momente dramatice, cu bărbați cu lacrimi în ochi în timp ce își luau rămas bun de la soțiile și de la copiii lor.

O altă înregistrare video distribuită de jurnalistul BBC Francis Scarr arată un preot binecuvântând recruții în timp ce îi stropește cu apă sfințită în orașul Lipetk din vestul Rusiei. Interesant este că această înregistrare arată că, de data aceasta, Ministerul Apărării de la Moscova pare să fi extins efortul de recrutare și în vestul Rusiei.

Tot Scarr a prezentat și cazul unui bărbat în vârstă de 63 de ani care spune că a fost mobilizat în regiunea Volgograd, deși suferă de diabet. Locotenent-colonelul Alexandr Iermolaev afirmă că suferă și de ischemie cerebrală și că a fost declarat apt pentru armată de un medic militar deși nu i-au fost făcute niciun fel de analize.