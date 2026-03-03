Moartea unui coleg nu i-a oprit pe trei muncitori să dea declarații false. Acum, au ajuns în fața instanței

Trei muncitori din cadrul unei societăți comerciale din județul Argeș vor ajunge în fața instanței, acuzați de mărturie mincinoasă, după ce au declarat în timpul anchetei că un bărbat mort într-un incendiu se afla în incinta firmei în calitate de vizitator, nu de angajat. În același dosar, administratorii companiei sunt trimiși în judecată pentru ucidere din culpă și alte infracțiuni legate de nerespectarea normelor de securitate potrivit IPJ Argeș.

Investigația a fost deschisă în urma unui incendiu puternic, urmat de o explozie, produs pe 20 noiembrie 2024, la o firmă din comuna Bradu, unde funcționa o instalație de prelucrare a combustibililor solizi, lichizi și gazoși.

Un bărbat în vârstă de 57 de ani, surprins de suflul deflagrației, a fost transportat la spital cu arsuri grave la nivelul capului și mâinilor. La cinci zile de la incident, acesta a murit.

În urma controalelor efectuate de instituțiile statului, au fost descoperite numeroase nereguli privind funcționarea societății. S-a stabilit că victima, originară din localitatea prahoveană Bănești, desfășura activitate fără a avea forme legale de angajare.

Trei dintre colegii săi au susținut în fața anchetatorilor că bărbatul nu era angajat al firmei și că se afla acolo doar în calitate de vizitator, venind pentru a vinde produse alimentare. Ulterior, în cursul cercetărilor, aceste afirmații au fost considerate neconforme cu realitatea.

Ancheta a mai scos la iveală că angajatorul nu ar fi asigurat condițiile minime de securitate și sănătate în muncă, că nu ar fi pus la dispoziție echipamente de protecție și că instalația de încălzire a țițeiului, unde s-a produs explozia, funcționa fără documentația legală necesară.

Potrivit unor surse judiciare, pe același amplasament ar mai fi avut loc un incendiu anterior, fără victime. De asemenea, Garda de Mediu ar fi dispus în repetate rânduri oprirea activității din cauza lipsei avizelor, însă măsurile nu ar fi fost respectate de conducerea firmei.

Anul trecut, cei doi administratori ai societății – un bărbat și o femeie – au fost puși sub acuzare pentru ucidere din culpă. Recent, polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Pitești au finalizat cercetările și au propus trimiterea în judecată pentru ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, distrugere din culpă și mărturie mincinoasă.

Pe lângă administratorii aflați sub control judiciar, și cei trei muncitori care au făcut declarații false vor fi judecați pentru mărturie mincinoasă.

În plus, anchetatorii au instituit sechestru asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, ale societății și ale celor doi administratori, până la concurența sumei estimate ca prejudiciu, respectiv 554.000 de euro.