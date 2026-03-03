Social

Casă distrusă de o explozie în Sectorul 6. O persoană a fost găsită moartă sub dărâmături

Comentează știrea
Casă distrusă de o explozie în Sectorul 6. O persoană a fost găsită moartă sub dărâmături Sursa foto: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă/Facebook
Din cuprinsul articolului

O persoană și-a pierdut viața în urma unei explozii urmate de incendiu, produsă marți dimineață într-o locuință din Sectorul 6 al Capitalei.

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, incidentul a avut loc în jurul orei 03:30, la o casă situată pe strada Pietrele Doamnei. Incendiul s-a manifestat cu flacără violentă pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. În urma exploziei, tavanul și pereții locuinței s-au prăbușit.

Conform primelor informații, în momentul producerii deflagrației, în interiorul casei se afla o persoană.

Explozie în Sectorul 6. Victima, găsită sub dărâmături

Ambulanță SMURD implicată într-un accident în Constanța

Sursa foto:Arhiva EvZ

Echipele de căutare-salvare au intervenit pentru degajarea zonei afectate. Salvatorii au extras de sub dărâmături o persoană decedată, precum și câinele acesteia, au precizat reprezentanții ISU.

Actul normativ pe care îl așteaptă toți românii va fi publicat în Monitorul Oficial. Ce garanții primim
Actul normativ pe care îl așteaptă toți românii va fi publicat în Monitorul Oficial. Ce garanții primim
Piețe europene au fost afectate în mod direct de evenimentele din Iran. Sectorul energetic e singurul care iese în avantaj
Piețe europene au fost afectate în mod direct de evenimentele din Iran. Sectorul energetic e singurul care iese în avantaj

Pentru gestionarea situaației de urgență au fost mobilizate progresiv opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și cinci ambulanțe SMURD.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:20 - Se circulă cu dificultate pe mai multe drumuri din țară. Vizibilitate scăzută din cauza ceții
08:12 - Anatomia trădării (I). Cum a orchestrat Alexandru Bălan, fostul șef al contraspionajului moldovean, o vastă operațiun...
08:01 - De ce să alegem Waze sau Google Maps. Una dintre aplicații consumă cu până la 30% mai multă baterie
07:55 - Casă distrusă de o explozie în Sectorul 6. O persoană a fost găsită moartă sub dărâmături
07:49 - Cine este Cristina Chiriac de la DNA Iași, propusă pentru funcția de procuror general al României
07:42 - Un nou val de atacuri asupra Teheranului, anunțat de armata israeliană

HAI România!

Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cumperi arme”
Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...

Proiecte speciale