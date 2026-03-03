Casă distrusă de o explozie în Sectorul 6. O persoană a fost găsită moartă sub dărâmături

Din cuprinsul articolului Explozie în Sectorul 6. Victima, găsită sub dărâmături

O persoană și-a pierdut viața în urma unei explozii urmate de incendiu, produsă marți dimineață într-o locuință din Sectorul 6 al Capitalei.

Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, incidentul a avut loc în jurul orei 03:30, la o casă situată pe strada Pietrele Doamnei. Incendiul s-a manifestat cu flacără violentă pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. În urma exploziei, tavanul și pereții locuinței s-au prăbușit.

Conform primelor informații, în momentul producerii deflagrației, în interiorul casei se afla o persoană.

Echipele de căutare-salvare au intervenit pentru degajarea zonei afectate. Salvatorii au extras de sub dărâmături o persoană decedată, precum și câinele acesteia, au precizat reprezentanții ISU.

Pentru gestionarea situaației de urgență au fost mobilizate progresiv opt autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și cinci ambulanțe SMURD.