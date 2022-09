Moartea Reginei Elisabeta, cea mai mare spaimă a lui Charles: „Este momentul de care mi-a fost groază”

Regele Charles al III-lea Marii Britanii a descris moartea mamei sale, Regina Elisabeta a II-a, drept momentul de care „îi era groază”, într-o discuţie cu prim-ministrul Liz Truss, vineri. Acesta s-a deschis în fața oficialei.

„Este momentul de care mi-a fost groază, aşa cum ştiu că simţeau o mulţime de oameni”, a fost auzit Regele Charles al III-lea mărturisindu-i premierului în cadrul întrevederii din sala de audienţă de la Palatul Buckingham.

Anterior, Charles şi soţia sa, regina consoartă Camilla, şi-au petrecut mai bine de 10 minute strângându-le mâna zecilor oameni care au fost alături de ei în aceste momente triste. „Nu trebuie să vă răpim prea mult timp”, i-a spus Charles lui Truss, care şi-a preluat funcţia marţi.

„The moment I’ve been dreading. Try and keep going.”

King Charles met with Prime Minister Liz Truss for the first time on Friday.

The monarch also told the PM that the crowds that greeted him and the Queen consort as they arrived at Buckingham Palace were “so touching”. pic.twitter.com/bg04i7bEOF

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) September 9, 2022