Moartea lu Petrică Mîțu Stoian. Nu a fost doar camera hiperbară. Dezvăluiri de ultimă oră

Unul dintre martorii care cunosc detalii despre problemele de sănătate ale lui Petrică Mîțu Stoian, care a murit zilele trecute, după ce se trata post Covid 19, a făcut mai multe mărturisiri. El făcea ședințe de terapie hiperbară, cu oxigen îmbunătățit pentru a forța plămânii să se vindece mai repede.

Una dintre asistentele medicale a povestit că artistul avea probleme cardiace, nefiind prima dată când i s-a făcut rău. El era cunoscut cu tensiune arterială mare și că în urmă cu ceva timp chiar a leșinat datorită acestui episod. El a fost transportat la o secție de cardiologie unde a fost consultat.

„Mi-a spus că îi este rău, prezenta un puseu de tensiune. Am luat tensiometru, l-am adus, dar a trebuit să pun o perfuzie între timp. A leșinat. Pur si simplu a zis ‘îmi este rău’ și l-am așezat pe pat… Am luat tensiometrul, am văzut că are 20 cu 10 și jumătate tensiune, pulsul foarte tahicardic, rapid… Am chemat infirmieră, l-am suit pe căruț, l-am dus la Cardiologie, unde era doctorița. A stat 45 de minute, a primit îngrijiri medicale. I s-a făcut un EKG (electrocardiogramă – n.n.), apoi a fost consultat. De atunci am făcut eu legătura, că avea probleme cu inima de mai mult timp”, a povestit asistenta medicală.

Le certa pe asistentele medicale

Asistenta medicală mai povestește că artistul obișnuia să le certe atunci acestea îi spuneau că nu se îngrijește de sănătatea lui.

„Îmi zicea: „Vă rog eu frumos, am mai făcut pusee din astea de tensiune, nu mai îmi țineți morală, că eu vin, mă refac, sunt obosit! Am fost plecat, sunt obosit’, așa mi-a zis. Obosit, a zis de oboseală, a fost plecat, a condus noaptea și obosit. Nu știu de alte probleme de sănătate. L-am avut ca pacient și îmi pare rău că s-a întâmplat inevitabil vorbind”, a continuat asistenta.

Clinica Nera, unde a fost internat înainte de a muri Petrică Mîţu Stoian, a fost închisă pentru o perioadă de cel puțin două săptămâni. Decizia aparține conducerii clinicii, pe fondul scandalului iscat după moartea cântărețului de muzică populară.

Direcția de Sănătate Publică Caraș – Severin a delanșat o anchetă la toate unitățile medicale de stat și private unde se practică terapia cu camerp hiperbară. De asemenea, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa au deschis un dosar penal în cazul morţii lui Petrică Mîţu Stoian și fac cercetări pentru ucidere din culpă.