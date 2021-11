Cine moștenește averea lui Petrică Mîțu Stoian: Nimeni nu a știut să spună până când s-a descoperit asta! „Sunt destui…”

În urmă cu aproximativ o săptămână, celebrul cântăreț de muzică populară Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață. Vestea a venit ca un fulger. Artistul se vaccinase cu schema completă de imunizare împotriva bolii COVID-19. S-a infectat, ulterior, însă primele semne indicau o stare de sănătate ce evolua înspre mai bine. Cântărețul a urmat un tratament de recuperare după boala COVID-19 despre care se suspectează că ar fi putut reprezenta cauza decesului lui Petrică Mîțu Stoian, dar pe această speță se vor exprima autoritățile judiciare, după cercetările din dosarul pentru ucidere din culpă.

Divorțul lui Petrică Mîțu Stoian: „Nu am vrut să batem toba”

Ce se va întâmpla cu averea lui Petrică Mîțu Stoian nu se știe concret, însă cântărețul a făcut câteva sugestii la un moment dat. Petrică Stoian a fost căsătorit, până în anul 2012, cu Carmen Mihaela, de care a divorțat.

„Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie”, a spus, în urmă cu nouă ani, Petrică Mîțu Stoian.

Artistul era implicat, anul trecut, într-o relație romantică cu o altă femeie, însă nu și-a dorit să se recăsătorească sau să aibă copii. „În privința recăsătoriei, timpul meu a trecut! Eu sunt la jumătatea vieții. Îmi este foarte bine așa, am o relație, sunt foarte bine și mi-aș dori să rămână așa. Lucrurile se fac la timpul lor, copiii se fac la timpul lor”, a spus, în anul 2020, regretatul rapsod.

Cine moștenește averea cântărețului de muzică populară

Cum nu are moștenitori, agoniseala de o viață a lui Petrică Mîțu Stoian ar putea să ajungă la nepoții artistului. Nu se știe nimic sigur, însă, la un moment dat, cântărețul de muzică populară a mărturisit că are „destui nepoți” care i-au rămas aproape.

„Dacă s-a întâmplat să n-am un urmaș, asta este. Nu sunt singurul. Sunt oameni mari, conducători de state care nu au urmași. Nu e un capăt de țară. Sunt destui nepoți alături de mine. Cine e aproape de mine, mă iubește și mă respectă are toată dragostea mea. Cine nu, la revedere”, a povestit Mîțu Stoian, potrivit Realitatea.