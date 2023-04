Moarte tragică în sport. A căzut în timpul cursei şi a murit. Sportivul avea doar 34 de ani

Jocheul australian Dean Holland a murit în urma rănilor suferite după ce a căzut luni în timpul unei curse la hipodromul Donald din Victoria, a anunțat Racing Victoria, citată de Reuters. Mai exact, Dean Holland, în vârstă de 34 de ani, a căzut de pe calul său Headingley la o cursă în Donald, la 280 km nord-vest de Melbourne, luni, în jurul orei 13.30.

„Holland a fost unul dintre cei doi călăreți căzuți de pe calul lor în cursa de deschidere. El a fost imediat asistat de paramedicii de pe hipodrom, însă nu a putut fi salvat din cauza naturii rănilor sale”, a declarat Racing Victoria într-un comunicat.

Cei doi cai implicați în incident par să fi scăpat de răni, cei doi sărind înapoi și fugind. Organizatorii au convenit să anuleze cursele programate pentru restul zilei, iar spectatorii au înțeles situaţia.

„Jocheul Alana Kelly, celălalt călăreț care a căzut în incident, nu are răni grave. Niciunul din cai, Headingley și Time To Rumble, nu au fost răniți”, se mai spune în comunicat.

Dean Holland Dies After Fall During Race | jockey Dean Holland Passed Away | Dean Holland Death

