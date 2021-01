Întrebată dacă glumele prezentate de membrii grupului umoristic „Vacanţa Mare” în Revelionul TVR pot fi considerate vulgare, Narcisa Iorga, fostă membră a Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), a declarat pentru evz.ro: „Nu am văzut spectacolul de la Televiziunea Română. Pot să vă spun despre mizele politice… Nu am văzut decât ce s-a prezentat duminică seara la Antena 3, fragmentele acelea. Nu m-am uitat deloc la TVR.

Nu cred că asta e problema spectacolului prezentat la TVR… vulgaritatea sau încălcarea legii din punctul de vedere al limbajului. Nu cred că aceasta este problema. Cel puţin din ce am văzut eu în declaraţiile domnului Bulai. Nu aşa se pune problema… Problema se pune de maniera că a fost un atac la adresa preşedintelui României şi un fel de subminare a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus. Nu am văzut să se pună problema de vulgaritate.

Ca telespectator, pot spune că îmi place sau nu un anumit program, la fel cum și membrii CNA sau din comisiile de Cultură ale Parlamentului pot aprecia subiectiv. Din fericire, însă, ține strict de politica editorială a unui post de televizune ce fel de program alege pentru publicul său. Niciun om politic sau numit politic nu poate impune decizii în funcție de gustul personal, ci doar bazat pe lege. Vacanța Mare a avut ani la rând emisiuni de divertisment la PRO TV și nu am auzit vreodată de o analiză în Parlamentul României cu privire la calitatea divertismentului oferit de PRO TV.”

Cât de potrivite sunt glumele despre pandemie

Este în regulă ca pe postul public să se glumească despre un subiect important precum este pandemia de coronavirus, care a generat 1.840.000 de decese până în prezent? Reacţia Narcisei Iorga la această întrebare a fost următoarea: „Din punctul meu de vedere, câtă vreme există libertatea de exprimare, noi nu putem să spunem ce avem voie şi ce nu avem voie ca subiect de glumă sau de ironie şi satiră.

Este vorba despre un program de divertisment, nu este vorba despre un program informativ de ştiri. Da? Deci să facem distincţia între cele două tipuri de programe. Dacă astăzi spunem că nu avem voie să glumim pe subiectul x, mâine vom spune că nu avem voie să glumim nici pe subiectul y, dar nici pe subiectul z, dar nici pe subiectul tuturor literelor din alfabet.

Nu putem pune problema astfel. Problema se pune în termeni legali şi unde anume se încalcă legea şi în ce măsură. Dacă s-a încălcat legea audiovizualului, atunci, da, se poate discuta atât în CNA, cât şi în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Nu are dreptul nimeni în România să spună ce temă este admisă la glumă şi ce temă nu este admisă la glumă.

Dacă începem aşa, înseamnă că ne întoarcem înainte de 1989 şi vreau să vă reamintesc că şi înainte de 1989, la programele de Revelion se făceau satire la adresa preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi eram totuşi într-o dictatură.”

S-a încălcat Legea audiovizualului la TVR?

Conform primelor estimări despre prestaţia actorilor Mugur Mihăescu şi Radu Pietreanu (Vacanţa Mare) în programul de Revelion de la TVR, Narcisa Iorga nu consideră că au fost încălcate reglementările Legii audiovizualului: „Din ce am văzut prezentat în presă, nu cred că s-a încălcat nici un articol din Legea audiovizualului. Repet, nu pot să spun că am urmărit tot programul de Revelion. Din ce am văzut prezentat în presă, nu cred că s-a încălcat nici un articol din Legea audiovizualului.”

La programele de umor ar trebui să se ţină cont de imparţialitate, având în vedere că tenta glumelor din programul de Revelion de la TVR a mers în zona antivacccin, antimască, antimăsuri de restricţie? „Dacă ne uităm pe tot ce s-a întâmplat pe reţelele de socializare… Între noi, a fost sau n-a fost subiect de glumă această pandemie? A fost sau n-au fost subiect de glumă toate măsurile pe care le-au luat autorităţile? Nu doar în România, atenţie!

Nu vorbim doar despre România… Oricât de gravă ar fi situaţia, nu cred că a ajuns poporul român să fie pus la punct cu privire la ce glume trebuie să facă. Dacă am ajuns acolo, înseamnă că am ajuns foarte departe.”