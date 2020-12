Am să vă spun acum cine sunt jurnalista și milionarul fugar. Ea e Narcisa Iorga, o ziaristă care a semnat în cele mai importante publicații în ultimii 25 de ani și care, vremelnic, a fost membru al CNA.

El este vedeta ultimei luni: milionarul fugar Dragoș Săvulescu, condamnat în România și „scăpat” spre Italia de autoritățile noastre care, chipurile, n-au fost atente la planul de relocare al acestuia.

Dacă omul e afacerist și actor, bașca de Hollywood, să se pună statul român în calea carierei sale? Jurnalista Narcisa Iorga e scârța-scârța pe hârtie sau pe tastatură, enervează o grămadă de șmecheri. La ea actul de justiție merge ca uns, nu i se admite proba aia, proba ailaltă, și ce-o să facă? Bossul finanțator e talentat, joacă și face filme la Hollywood…cinstea României. Cum să-i tai vedetei macaroana viitorului cu niște cătușe când omul cunoaște calea și uzează de dreptul lui de cetățean european, despre care plebeii habar n-au?

A comis Narcisa vreo infracțiune gravă, a prejudiciat statul astfel încât ea trebuie să fie aruncată în pușcărie? Nici pomeneală. Ea a deranjat un mușuroi politic. Iar acum, Justiția cea oarbă nu-o vede, n-o aude. Iar acest lucru e mult mai mult decât enervant, căci de foarte multe ori li se întâmplă oamenilor obișnuiți să nu fie ascultați în sălile de judecată.

Dacă un jurnalist ca Narcisa Iorga, de cinstea căreia nu mă îndoiesc nici eu, nici mulți alți colegi din presă, a ajuns să fie condamnată pentru că judecătorii noștri au refuzat să o asculte, să-i ia în considerare probele și să se aplece asupra legilor CNA, să le citească și să le înțeleagă, înseamnă că Justiția independentă și liberă, și cum i se mai spunea prin lozincile de stradă, este la fel de praf ca și clasa politică responsabilă de distrugerea presei neactiviste.

Narcisa Iorga a acceptat să se ducă în CNA din dorința de a face bine presei audiovizuale și publicului, dar a căzut victimă unui joc politic, unor reglări de conturi mârșave, iar acum e nevoită să-și strige adevărul în public, nu în sala de judecată, unde arată că i s-a refuzat acest drept sau probele i-au fost ignorate .

Vă rog să citiți textul Narcisei, care aduce un plus de lumină asupra cazului unui membru CNA care a luat, la un moment dat, o decizie conform legii și convingerii sale.

„Permiteți-mi să vă prezint și adevărul meu. Pe al DNA, l-ați tot auzit”

„Giga TV a rămas fără licență audiovizuală acum șapte ani. Și acum am aceeași convingere ca și atunci: a fost un abuz!

De ce:

Pentru că un post de televiziune sau de radio nu poate rămâne fără licență decât în 5 situații prevăzute de lege:

La cererea deținătorului licenței

2. Când dă licența spre folosire unei persoane neautorizate

3. Când nu începe să emită nici după 2 ani de la primirea licenței

4. Când nu-și plătește o amendă dată de CNA în cel mult 6 luni

5. Când încetează să mai emită timp de 96 de ore din motive ce îi sunt imputabile sau mai mult de 90 de zile, din motive tehnice.

Giga TV nu s-a aflat în niciuna dintre aceste situații, și totuși, CNA i-a retras licența.

Am votat împotrivă pentru că întotdeauna am cunoscut bine legea și niciodată nu am vrut s-o încalc.

La momentul respectiv, m-a sunat Gheorghe Ștefan, care controla Giga TV, și m-a întrebat ce s-a întâmplat. Da, i-am spus că a fost un abuz, că trebuie să conteste decizia la CNA, întrucât și legea audiovizualului, și legea contenciosului administrativ îi dau această posibilitate. I-am recomandat să meargă în instanță să oprească abuzul și să ceară despăgubiri. Da, i-am spus că totul e politic în CNA. Asta spuneam tot timpul, și în ședințele publice ale CNA, și în postările mele, și pe blog, și în aproape toate aparițiile publice. Anume că legea e facultativă pentru majoritatea membrilor CNA. Da, dar dacă am vorbit cu Gheorghe Ștefan la telefon și m-a interceptat SRI, atunci trebuie să primesc 3 ani de închisoare cu executare, nu-i așa?! Da, i-am spus ce partide au numit membri în CNA. Acestea sunt informații publice, se găsesc pe site-ul Parlamentului. I-am spus cum au votat membrii CNA. Și acestea sunt informații publice, ședințele CNA sunt publice, iar rezultatul votului și cine cum votează se publică pe site-ul CNA. Nu am vorbit niciodată cu Hrebenciuc. Nimeni nu a primit niciun leu de la nimeni. Nu există niciun prejudiciu. ZERO lei, 3 ani cu executare.

Șase ani, de când sunt parte în dosarul CNA, am tăcut cu privire la tot ce s-a întâmplat în acest caz. Mi s-a aruncat cu noroi în față ori de câte ori am îndrăznit să contrazic pe cineva, pe orice temă, cu sintagma atât de dragă multora: ”Ești o penală!”. Am mers lună de lună în fața instanței, am adus probe în apărarea mea, am crezut în dreptate și în justiție. Sentința de condamnare nu conține nici măcar un cuvânt din tot ce-am prezentat eu.

Din 18 pagini ale motivării, 17 sunt luate cuvânt cu cuvânt din rechizitoriu. Inclusiv greșelile. Judecătorul menționează că m-am prevalat de dreptul la tăcere, deși același judecător menționează paginile unde se regăsește declarația mea în fața instanței. Deci, ori am tăcut, ori am făcut declarații? Un act ratat, probabil.

În apel, am cerut să fie ascultată în sală o înregistrare a unui fragment din timpul ședinței publice a CNA, când s-a decis retragerea licenței. Este vorba despre mai puțin de 5 minute din dezbaterile ce au avut loc între membrii CNA, cu aportul departamentelor tehnice, înainte de vot. Consider deosebit de relevantă această discuție din două motive:

Juristul CNA spune că în cazul Giga TV nu este aplicabil articolul pentru retragerea licenței, întrucât postul avea emisie. La fel, și cel de la departamentul monitorizare, care povestește ce se vede pe post. Așa cum am arătat mai sus, un post poate pierde licența dacă întrerupe emisia, adică dacă pe ecran se văd așa-numiții ”pureci”. Dacă difuzează mira, o imagine statică, imagini în buclă cu peștișori aurii sau emisiuni în reluare, înseamnă că emite. De aceea am votat împotriva retragerii licenței, în prima ședință, și pentru desființarea deciziei, în a doua ședință, după ce Giga TV a contestat-o. Se vede că Laura Georgescu era dinainte hotărâtă pentru retragerea licenței, indiferent de argumentele din ședință, ei alăturându-i-se un alt membru CNA, care văzând că n-o scoate la capăt cu juristul, reformulează întrebarea într-un mod care dezvăluie că voia neapărat aplicarea articolului ce permitea retragerea licenței. Mai concret, Lorand Turos spune așa: ”Bun, dar dacă eu vreau să mă duc pe art. 57 cu b?”.

Și s-au dus. Au retras licența, deși au încălcat legea.

Completul de judecată din apel a refuzat să accepte solicitarea mea. Nu vor să audă, nu vor să vadă.

În acest caz, eu nu pot decât să fac public modul în care s-a retras licența audiovizuală a Giga TV, cu încălcarea legii. Pe lângă această discuție, mai sunt și numeroase rapoarte de control și de monitorizare ale departamentelor tehnice ale CNA, din care reiese clar că postul avea emisie. Faptul că CNA a revenit ulterior, prin vot, asupra propriei decizii abuzive, nu înseamnă că Giga TV a obținut un folos necuvenit, ci dimpotrivă: că i s-a făcut dreptate. Giga TV n-a mai emis niciodată de atunci. A fost scoasă de pe cablu tot în mod abuziv și nu a mai reușit niciodată să-și revină. Oricum avea audiență zero, deci nu conta pe piață, dar este vorba despre un principiu.

Pentru tot ce s-a întâmplat, eu nu cred că trebuie să fiu condamnată. Sau poate că trebuie, dar permiteți-mi să vă prezint și adevărul meu. Pe al DNA, l-ați tot auzit”.