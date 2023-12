Care vor fi marile mize în Republica Moldova. Previziuni pentru 2024

2024, un an extrem de important pentru Republica Moldova, în perspectiva negocierilor pentru aderarea la UE. O perioadă esențială, ce vine după anul în curs, unul mai calm față de cei precedenți. Analistul politic Ion Tăbârță a explicat ce a fost bun și ce a mers rău în 2023.

„A fost un an al stabilizării, trebuie să recunoaștem. Cred că anii precedenți au fost mai complicați, începând cu 2020, odată cu pandemia, lock-down, tot ce am avut ulterior, probleme energetice, războiul din Ucraina. 2023 e totuși un an în care s-a stabilizat situația, nici inflația nu a mai crescut, anul trecut creștea ca pe drojdii și acest lucru nu poate să nu aibă un nivel negativ asupra nivelului de trai. Anul acesta cumva s-a ajuns la această linie de stabilizare.

Marea miză pentru Republica Moldova în anul 2024

Foarte multe vor fi în funcție de ce va face guvernarea în următorii ani. Deocamdată, trebuie să recunoaștem că guvernarea nu a livrat economic în sensul ca cetățeanul de rând să simtă că nivelul lui de trai a crescut”. A afirmat analistul.

„Trebuie să punem merităm guvernării că, totuși, prin acele compensații la facturi cumva a atenuat din șocul economic. Dar, totodată, guvernarea blocul economic n-a fost proactivă, să vedem ceva niște schimbări legate de dezvoltarea economică”, a mai declarat Ion Tăbârță.

În ceea ce privește 2024, analistul a explicat care va fi marea miză. „Cred că prima jumătate a anului va fi dominată de subiectul începerii negocierilor de aderare. Vom fi la etapa tehnică, va trebui să stabilim un negociator din partea Republicii Moldova, va trebui să creăm niște echipe, eu nu exclud, cred că ar fi binevenită crearea unui minister special al integrării europene, după modelul românesc sau al altor state, iar în logica electorală cred că vom intra înspre vară, toamnă”. A spus Tăbârță, conform tv8.md.