Fostul mijlocaș al Craiovei s-a remarcat din nou în Major Soccer League. Alex Mitriță a punctat pentru yankei în meciul cu Colorado Rapids, scor 2-1. Românul a început partida din postura de rezervă, în minutul 63.

În momentul în care a intrat pe teren, scorul era 1-1, dar 20 de minute mai târziu, Mitriță a înscris cu un șut de la 20 de metri. Astfel, Alex Mitriță a ajuns la a cincea reușită în acest sezon din MLS, iar în urma acestei victorii New York City a este pe locul patru în prima ligă nord americană.

RT YESNetwork "Alexandru Mitrita's fifth goal of the season is a big one, giving NYCFC a 2-1 lead in Colorado. #NYCFConYES pic.twitter.com/DWi8jziqIg"

— Pinstripe Road Trip (@YankeeOnTheRoad) July 21, 2019