Mitriță s-a remarcat din nou în prima ligă din SUA (MLS), cu toate că a fost ignorat de selecționerul Cosmin Contra la ultimele două meciuri ale naționalei. În această dimineață, internaționalul român a marcat de trei ori în meciul câștigat de echipa sa cu Atlanta United (campioana en-titre), scor 4-1.

Mitriță a reușit hattrickul în prima repriză, iar acum a devenit primul jucător de la David Villa care înscrie de trei ori într-un meci pentru New York City. „Mă bucur că am marcat trei goluri. E primul meu hattrick, dar e mai importantă victoria. Am jucat excelent, avem o echipă minunată. E incredibil să marchezi trei goluri în fața propriilor fani”, a mărturisit Mitriță la finalul meciului. Totodată, Alex Mitriță a înscris 6 goluri în ultimele șase partide pentru New York City FC.

Highlights from the Bronx as a Mitri-inspired City go seven points clear at the top of the East #NYCFC pic.twitter.com/2QqcuS7xS7

— New York City FC (@NYCFC) September 26, 2019