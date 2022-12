Mitică Popescu, internat la Spitalul de Urgență Floreasca. Ce spun medicii despre starea de sănătate a actorului în vârstă de 86 de ani

Mitică Popescu nu doreşte să i se facă publice informațiile despre starea sa de sănătate, potrivit purtătorului de cuvânt al Spitalului de Urgenţă Floreasca, medicul Bogdan Opriţa.

„Este internat de ieri, dar și-a exprimat dorința de a nu se da informații suplimentare despre starea sa de sănătate. Cert este că se află în stare stabilă, cooperant și conștient”, a declarat Bogdan Opriţa, potrivit gandul.ro.

Mai trebuie menționat faptul că marele actor a ajuns la spital la doar două săptămâni după ce a împlinit, pe 2 decembrie, vârsta de 86 de ani.

Actorul Mitică Popescu face frigul în casă

Cu doar câteva zile înainte de-a ajunge la spital, Mitică Popescu a mărturisit că face frigul în casă, în plină iarnă, și este nevoit să se îmbrace mai gros.

„Nu au presiune gazele, cred că bagă mult aer. Am impresia că nu e flacăra aceea albastră, cum era pe vremuri, e cam roșie, semn că bagă aer. În plus, nici putere calorică nu mai are, nu se încălzește deloc în casă.

Eu nu am calorifere, am sobă de teracotă pe gaze. Deocamdată, nu știu cât o să plătesc. Aștept factura! Ca să mă mai încălzesc mai pun pe mine o vestuță, un pulover, o geacă. Noroc că eu sunt și un pic călit, căci am muncit în viață și în frig”, a declarat Mitică Popescu.

Locuiește singur de 24 de ani

Marele actor locuiește singur, de 24 de ani. Mai exact, din clipa când soția sa, actrița Leopoldina Bălănuță, a murit. Artistul are o pensie relativ decentă, în raport cu alți pensionari din România, după cei 50 de ani de activitate. În plus, mai câştigă din colaborarea cu TVR 2, unde este gazda emisiunii „D-ale lui Mitică!”.

Şi chiar dacă are această colaborare cu TVR, a recunoscut că duce dorul emisiunilor de divertisment de Revelion, când filma alături alături de Dem Rădulescu, Stela Popescu, Puiu Călinescu și Alexandru Arșinel.

Soția lui, actrița Leopoldina Bănuță, a murit în urmă cu 24 de ani, după o lungă suferință. De atunci, Mitică Popescu nu a mai dorit să se recăsătorească, dedicându-se doar vieții artistice.