Mitică Dragomir și jurnalistul Horia Ivanovici au purtat o discuție despre patronul echipei FCSB, Gigi Becali. În cadrul acestui dialog, ei au abordat subiectul învățămintelor de viață pe care le pot extrage din relația lor cu Gigi Becali.

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a dezvăluit că patronul FCSB este o persoană ce nu ține dușmănie.

Horia Ivanovici a confirmat afirmațiile lui Mitică Dragomir în timpul emisiunii. Moderatorul emisiunii a vorbit despre propria sa relație cu Gigi Becali și a oferit o caracterizare a finanțatorului.

Ivanovici a exprimat convingerea că Gigi Becali dă impresia că este un om bun, chiar și în contextul disputelor pe care le are cu alte persoane din lumea fotbalului.

„La capitolul acesta așa e. Și cu mine s-a certat. Nu are treabă omul, intră în emisiuni. Depun eu mărturie. Gigi chiar nu are dușmănie, nu le are cu astea. Gigi ia viața așa cum e. El înțelege și albul și negrul și griul. Și eu îl critic în continuare.

Dar omul intră, vorbește, spune ce are de spus. Și eu îi vorbesc cu respect când intră în emisiune. Deci aici chiar îți dau dreptate, Becali nu are dușmănie.

Când nu ai dușmănie, acest lucru este apanajul unui om bun. Cine nu are dușmănie, e un om bun”, a spus Horia Ivanovici la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.