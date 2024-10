Politica Misterul vilei lui Klaus Iohannis. Ce-i pregătește Marcel Ciolacu







Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidențiale și actualul prim-ministru al României, a fost întrebat marți seară dacă a colaborat cu Klaus Iohannis sau dacă îl protejează.

De asemenea, premierul a declarat că intenționează să ceară în ședința de guvern de joi o clarificare cu privire la legalitatea de a face publice cheltuielile și alocarea unei vile despre care se speculează că ar fi destinată președintelui Klaus Iohannis la finalul mandatului său.

A făcut sau nu blat cu Klaus Iohannis?

Întrebat marți seară dacă a avut vreo înțelegere cu Klaus Iohannis sau de ce ar încerca să-l protejeze, Marcel Ciolacu a răspuns: „Doamne, ce drag mi-e de el”.

Premierul a dezvăluit momentul în care s-a rupt coaliția PSD – PNL

Marcel Ciolacu a mai declarat că ruptura în coaliția de guvernare a avut loc când PSD a refuzat să susțină un proiect de lege ce ar fi permis lui Klaus Iohannis să candideze la alegerile parlamentare din partea PNL.

„De când lucrurile au derapat şi a început o luptă la baionetă între PNL şi PSD, mai ales din partea PNL este din momentul în care noi am hotărât că noi nu vom vota o lege pentru o persoană”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri seară, la Antena 3.

Marcel Ciolacu vrea desecretizarea documentelor pentru presupusa vilă a lui Klaus Iohannis

Premierul a declarat că va solicita desecretizarea documentelor legate de vila despre care se spune că ar fi destinată lui Klaus Iohannis.

”Chiar sunt surprins, m-am uitat la emisiunea cu domnul Nicolae Ciucă şi sunt surprins, am văzut că domnul Ciucă a spus că nu are nicio problemă să desecretizeze ceea ce este legal. Presupun repartiţia unei case nu sunt lucruri secrete. Mâine dimineaţă la şedinţa de Guvern voi cere secretarului general, domnul Ciucă a spus că nu are nico problemă, secretarul general e din partea PNL, ministrul Justiţiei trebuie să ne spună ce e ilegal dacă arătăm cheltuielile şi repartiţia acelei vile şi vom afla”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu nu știe pentru ce va fi folosită clădirea din Aviatorilor

Premierul a fost întrebat dacă acea vilă este pregătită pentru Klaus Iohannis, însă el a răspuns că nu are cunoştinţă.

„Nu ştiu, nu am cerut aceste documente”, a afirmat Ciolacu. „Prim-ministrul nu e un dumnezeu. RAAPPS este în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Decizia politică să aflăm adevărul ar fi stat…acum, eu cu domnul Ciucă nu vorbesc, nici dânsul cu mine, nu ne căutăm unul pe altul.

Nu aveam cum să-l întreb dacă este de acord sau nu. Dar dânsul a spus că e de acord. Atunci, eu voi declanșa mâine întreaga procedură. Să vedem ce cheltuieli sunt, dacă este adevărat, unde este repartizată această casă, este cu o destinație anume”, a mai spus Ciolacu.

Cazul „Palatul Împăratului”

Într-o investigație publicată în februarie, Recorder a relatat că Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS) alocă aproximativ șapte milioane de euro pentru renovarea unei vile din București, fără să facă publice detalii clare despre destinația acestor fonduri. Potrivit publicației, există indicii că reședința ar putea deveni locuința fostului președinte Klaus Iohannis și a soției sale, Carmen, după terminarea mandatului.

Vila, situată pe Bulevardul Aviatorilor 86, este în plină renovare și a fost folosită anterior timp de peste două decenii drept sediu al Partidului Național Liberal. Recorder susține că, în prezent, imobilul este pe cale să fie transformat într-o reședință privată, sugerând posibila sa utilizare viitoare ca locuință personală.